https://tr.sputniknews.com/20220506/berlinde-ria-novosti-calisanlarinin-oturdugu-binaya-saldiri-girisimi-1056160125.html
Berlin’de, RIA Novosti çalışanlarının oturduğu binaya saldırı girişimi
Berlin’de, RIA Novosti çalışanlarının oturduğu binaya saldırı girişimi
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Rus haber ajansı RIA Novosti muhabirlerinin oturduğu binaya saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T21:19+0300
2022-05-06T21:19+0300
2022-05-06T21:19+0300
dünya
ria novost
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berlin
muhabir
polis
saldırgan
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RIA Novosti muhabirinin aktardığına göre, yerel saatle 16.30 (TSİ 17.30) sularında, binanın camlarından birine şişe atıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı üzerine polis çağrıldı. Ardından saat 17.20 (TSİ 18.20) sularında, çevrede inceleme yapan bina sakinleri, bant ve teller ile sarılmış bir teneke kutusu tespit etti.Olay yerine gelen polisler, binanın tüm sakinlerini dışarı çıkardı. Gelen bomba uzmanları şüpheli kurguyu etkisiz hale getirmek için çalışmalar başlattı. Olay yerine ayrıca itfaiye ekipleri çağrıldı.
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ria novost, almanya, berlin, muhabir, polis, saldırgan
Berlin’de, RIA Novosti çalışanlarının oturduğu binaya saldırı girişimi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de, Rus haber ajansı RIA Novosti muhabirlerinin oturduğu binaya saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.
RIA Novosti muhabirinin aktardığına göre, yerel saatle 16.30 (TSİ 17.30) sularında, binanın camlarından birine şişe atıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.
Saldırı üzerine polis çağrıldı. Ardından saat 17.20 (TSİ 18.20) sularında, çevrede inceleme yapan bina sakinleri, bant ve teller ile sarılmış bir teneke kutusu tespit etti.
Olay yerine gelen polisler, binanın tüm sakinlerini dışarı çıkardı. Gelen bomba uzmanları şüpheli kurguyu etkisiz hale getirmek için çalışmalar başlattı. Olay yerine ayrıca itfaiye ekipleri çağrıldı.