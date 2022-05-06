https://tr.sputniknews.com/20220506/berlinde-ria-novosti-calisanlarinin-oturdugu-binaya-saldiri-girisimi-1056160125.html

Berlin’de, RIA Novosti çalışanlarının oturduğu binaya saldırı girişimi

Berlin’de, RIA Novosti çalışanlarının oturduğu binaya saldırı girişimi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Rus haber ajansı RIA Novosti muhabirlerinin oturduğu binaya saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T21:19+0300

2022-05-06T21:19+0300

2022-05-06T21:19+0300

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ria novost

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muhabir

polis

saldırgan

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RIA Novosti muhabirinin aktardığına göre, yerel saatle 16.30 (TSİ 17.30) sularında, binanın camlarından birine şişe atıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı üzerine polis çağrıldı. Ardından saat 17.20 (TSİ 18.20) sularında, çevrede inceleme yapan bina sakinleri, bant ve teller ile sarılmış bir teneke kutusu tespit etti.Olay yerine gelen polisler, binanın tüm sakinlerini dışarı çıkardı. Gelen bomba uzmanları şüpheli kurguyu etkisiz hale getirmek için çalışmalar başlattı. Olay yerine ayrıca itfaiye ekipleri çağrıldı.

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ria novost, almanya, berlin, muhabir, polis, saldırgan