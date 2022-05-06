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https://tr.sputniknews.com/20220506/bodrumda-yangin-15-hektar-alan-kul-oldu-1056129577.html
Bodrum'da yangın: 1.5 hektar alan kül oldu
Bodrum'da yangın: 1.5 hektar alan kül oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürülen yangında 1,5 hektar alan tahrip oldu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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bodrum
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alan cayır cayır yandı. Akyarlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiyeye sevk edildi. Kentin belirli noktalarında duman görülürken vatandaşlar endişe yaşadı. Bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çabaları ile yangın 3 saat müdahalenin ardından söndürüldü.Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında 1,5 hektar alanın tahrip olduğu öğrenildi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
muğla
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muğla, bodrum, yangın

Bodrum'da yangın: 1.5 hektar alan kül oldu

01:37 06.05.2022
© DHAMuğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürülen yangında 1,5 hektar alan tahrip oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürülen yangında 1,5 hektar alan tahrip oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürülen yangında 1,5 hektar alan tahrip oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alan cayır cayır yandı. Akyarlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiyeye sevk edildi. Kentin belirli noktalarında duman görülürken vatandaşlar endişe yaşadı. Bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çabaları ile yangın 3 saat müdahalenin ardından söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında 1,5 hektar alanın tahrip olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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