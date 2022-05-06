CANLI | Polonya Devlet Başkanı Duda: Gelecekte Ukrayna'yla aramızda sınır olmayacağını umuyorum

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinin kuşatma altında tutulması ve buraya karşı saldırıya geçilmemesi yönündeki kararını değiştirmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Zaytsev, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 'stagnasyon' (durgunluk) halinde olduğunu söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Olga Makeyeva'nın Rusya büyükelçisi olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Lugansk Halk Cumhuriyeti de Moskova büyükelçisini belirledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB büyükelçilerine, Rus petrolüne ambargo konusunda anlaşmaya varılması için haftanın sonuna kadar mühlet verilecek" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: