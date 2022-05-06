CANLI | Polonya Devlet Başkanı Duda: Gelecekte Ukrayna'yla aramızda sınır olmayacağını umuyorum

Polonya Devlet Başkanı Duda: Gelecekte Ukrayna'yla aramızda sınır olmayacağını umuyorum

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, gelecekte Polonya ile Ukrayna arasında sınır bulunmayacağını umduğunu söyledi. Ukrayna'da yayınlanan Focus gazetesinin haberine göre Varşova'da açıklamalarda bulunan Duda, Polonya ile Ukrayna arasındaki sınırların kalkacağını ve iki ülke vatandaşlarının bu topraklarda birlikte yaşayacağını umduğunu belirtti.

Polonya'nın Ukrayna'ya Rusya'yla mücadelesinde tam teşekküllü destek verdiğini kaydeden Duda, "İki ülkenin halklarının bu topraklarda birlikte yaşaması için sınırlar kaldırılacak, kendi ortak mutluluğumuzu ve gücümüzü birlikte inşa edeceğiz ve sürdüreceğiz" dedi.



Duda, bu birlikteliğin her türlü tehlikeyi ve tehdidi püskürteceğinin altını çizdi.