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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220506/canli--vtsiom-ruslarin-yuzde-81den-fazlasi-putine-guveniyor-1056149960.html
CANLI | Polonya Devlet Başkanı Duda: Gelecekte Ukrayna'yla aramızda sınır olmayacağını umuyorum
CANLI | Polonya Devlet Başkanı Duda: Gelecekte Ukrayna'yla aramızda sınır olmayacağını umuyorum
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, gelecekte Polonya ile Ukrayna arasında sınır bulunmayacağını umduğunu... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T16:41+0300
2022-05-06T18:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri harekat
kremlin
vladimir putin
yaptırım
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda - Sputnik Türkiye

CANLI | Polonya Devlet Başkanı Duda: Gelecekte Ukrayna'yla aramızda sınır olmayacağını umuyorum

16:41 06.05.2022 (güncellendi: 18:04 06.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, gelecekte Polonya ile Ukrayna arasında sınır bulunmayacağını umduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinin kuşatma altında tutulması ve buraya karşı saldırıya geçilmemesi yönündeki kararını değiştirmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Zaytsev, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 'stagnasyon' (durgunluk) halinde olduğunu söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Olga Makeyeva'nın Rusya büyükelçisi olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Lugansk Halk Cumhuriyeti de Moskova büyükelçisini belirledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB büyükelçilerine, Rus petrolüne ambargo konusunda anlaşmaya varılması için haftanın sonuna kadar mühlet verilecek" açıklamasını yaptı.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya Dışişleri: Ukrayna ile müzakereler 'stagnasyon' durumunda
06:16
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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18:04 06.05.2022
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ve Büyükelçi Samsar, Ukrayna'yı ele aldı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, bugün bir görüşme yaparak Ukrayna'daki durumu istişare etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rudenko ve Samsar, bölgedeki sorunlarla ilgili güncel konulara özel önem verdi.

Taraflar, Rusya'nın Donbass cumhuriyetlerini korumaya yönelik devam eden özel askeri harekatı bağlamında Ukrayna'daki durum hakkında görüş alışverişi yaptı.
17:09 06.05.2022
Google’dan Rusya’daki geliştiricilere ücretli uygulama yasağı
Google, Rusya’daki kullanıcılar ve geliştiricilerin Google Play’deki ücretli uygulamaları yüklemesi ve bunları güncellemesini yasakladı. Ödemesi yapılan abonelikler belirlenmiş olan sürenin sonuna kadar aktif olacak, daha sonra da iptal edilecek.
Uygulamaları kritik hizmetler sağlayan geliştiricilere de bunları ücretsiz yapmaları tavsiye edildi.
17:07 06.05.2022
Polonya Devlet Başkanı Duda: Gelecekte Ukrayna'yla aramızda sınır olmayacağını umuyorum
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, gelecekte Polonya ile Ukrayna arasında sınır bulunmayacağını umduğunu söyledi. Ukrayna'da yayınlanan Focus gazetesinin haberine göre Varşova'da açıklamalarda bulunan Duda, Polonya ile Ukrayna arasındaki sınırların kalkacağını ve iki ülke vatandaşlarının bu topraklarda birlikte yaşayacağını umduğunu belirtti.
Polonya'nın Ukrayna'ya Rusya'yla mücadelesinde tam teşekküllü destek verdiğini kaydeden Duda, "İki ülkenin halklarının bu topraklarda birlikte yaşaması için sınırlar kaldırılacak, kendi ortak mutluluğumuzu ve gücümüzü birlikte inşa edeceğiz ve sürdüreceğiz" dedi.

Duda, bu birlikteliğin her türlü tehlikeyi ve tehdidi püskürteceğinin altını çizdi.
16:41 06.05.2022
VTSIOM: Rusların yüzde 81’den fazlası Putin’e güveniyor
Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un gerçekleştirdiği anket Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenen Rusların oranı yüzde 81.5 oldu. Bir başka anket de Rusların yüzde 78’inin Putin’e güvendiğini gösterdi.
VTSIOM 25-30 Nisan tarihleri arasında 1600 Rusya vatandaşının katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 81.5’i Putin’e güvendiğini ifade etti. Putin’in faaliyetlerini onayladığını belirtenlerin oranı da yüzde 78.9 olarak kayda geçti.
Rusya başbakanı ve hükümetinin çalışmalarını onayladığını söyleyenlerin oranıysa yüzde 53 oldu.
FOM’un anketi de Putin’e güvenildiğini gösterdi
Kamuoyu Vakfı (FOM) tarafından gerçekleştirilen bir anket de Putin’e vatandaşların yüzde 78’inin güvendiğini ortaya koydu.
Anket katılımcılarının yüzde 79’u da Rus liderin görevinde oldukça iyi çalıştığını belirtti.
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