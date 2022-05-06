https://tr.sputniknews.com/20220506/cem-kucuk-suriyeliler-olmasa-bazi-sektorler-eleman-bulmakta-zorluk-ceker-1056134513.html
Cem Küçük: Suriyeliler olmasa bazı sektörler eleman bulmakta zorluk çeker
Cem Küçük: Suriyeliler olmasa bazı sektörler eleman bulmakta zorluk çeker
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı sığınmacılar konusundaki açıklamaları sebebiyle eleştirdi ve "Suriyeliler olmasa... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T09:54+0300
2022-05-06T09:54+0300
2022-05-06T09:54+0300
türkiye
cem küçük
sığınmacı
suriye
türkiye
mülteci
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Düzensiz göçe zaten izin verilmiyor. Sınırı korursun. Ama canını kurtarmak için ülkemize sığınmış adamı göndereceğim demek o kişi ölsün demektir. Esad’ın insanları çukurlara atıp gaz dökerek yaktığını tüm dünya gördü" düşüncesini dile getirdi.Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220506/ahmet-hakan-siginmaci-girisi-acilen-durdurulmali-geri-donusler-icin-calismalar-hizlandirilmali-1056133293.html
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cem küçük, sığınmacı, suriye, türkiye, mülteci
Cem Küçük: Suriyeliler olmasa bazı sektörler eleman bulmakta zorluk çeker
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı sığınmacılar konusundaki açıklamaları sebebiyle eleştirdi ve "Suriyeliler olmasa bazı sektörler eleman bulmakta zorluk çeker" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Düzensiz göçe zaten izin verilmiyor. Sınırı korursun. Ama canını kurtarmak için ülkemize sığınmış adamı göndereceğim demek o kişi ölsün demektir. Esad’ın insanları çukurlara atıp gaz dökerek yaktığını tüm dünya gördü" düşüncesini dile getirdi.
Küçük, yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Suriye ve mülteci meselesini sosyal medyada kaşıyan bazı tipler iç ve hatta dış savaş peşindeler. Bunların başını FETÖ’cüler kaşıyor. İçişleri Bakanı’nın dün TGRT Haber’de dediği gibi bunlar Türk ekonomisini baltalamak için de bunu yapıyor. Araplar Türkiye’ye gelmesin istiyorlar. Suriyeli Arap korkutulursa BAE, Suudi ve diğer Arap ülke vatandaşlarının da ayağı Türkiye’den kesilsin istiyorlar... Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları kötüye yorumlayıp işsiz insanlara, 'Suriyeliler yüzünden işsizsiniz' diyorlar. Hâlbuki Suriyeliler olmasa bazı sektörler eleman bulmakta zorluk çeker. Ha, devlet sosyal medyada kimin ne yaptığının farkında. Gereken suç duyuruları yapıldı. Bu kadar yabancı düşmanlığını anlamak mümkün değil. Yüzde 0 oyu olan Ümit Özdağ yabancı düşmanlığı ile gündem oluyor. Oyum artar sanıyor!"