Cem Küçük: Suriyeliler olmasa bazı sektörler eleman bulmakta zorluk çeker

"Suriye ve mülteci meselesini sosyal medyada kaşıyan bazı tipler iç ve hatta dış savaş peşindeler. Bunların başını FETÖ’cüler kaşıyor. İçişleri Bakanı’nın dün TGRT Haber’de dediği gibi bunlar Türk ekonomisini baltalamak için de bunu yapıyor. Araplar Türkiye’ye gelmesin istiyorlar. Suriyeli Arap korkutulursa BAE, Suudi ve diğer Arap ülke vatandaşlarının da ayağı Türkiye’den kesilsin istiyorlar... Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları kötüye yorumlayıp işsiz insanlara, 'Suriyeliler yüzünden işsizsiniz' diyorlar. Hâlbuki Suriyeliler olmasa bazı sektörler eleman bulmakta zorluk çeker. Ha, devlet sosyal medyada kimin ne yaptığının farkında. Gereken suç duyuruları yapıldı. Bu kadar yabancı düşmanlığını anlamak mümkün değil. Yüzde 0 oyu olan Ümit Özdağ yabancı düşmanlığı ile gündem oluyor. Oyum artar sanıyor!"