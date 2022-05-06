https://tr.sputniknews.com/20220506/chp-sozcusu-oztraktan-kaftanciogluna-tepki-partimizin-goruslerini-genel-baskanimiz-aciklar-1056164945.html

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na tepki: Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız açıklar

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na tepki: Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız açıklar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Sığınmacıların tamamını gönderemeyiz, kalanlar entegre edilecek" sözleri üzerine açıklama yapan CHP Sözcüsü... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T23:13+0300

2022-05-06T23:13+0300

2022-05-06T23:16+0300

türkiye

1915 çanakkale köprüsü

göçmen

deniz gezmiş

chp

faik öztrak

süleyman soylu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlediği basın toplantısına, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anarak başladı.Türkiye'nin "siyasi idamlardan, kutuplaşmalardan, linçlerden çok çektiğini" söyleyen Öztrak, demokrasinin çok ağır bedeller ödediğini ve ödemeye devam ettiğini savundu.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, 1915 Çanakkale Köprüsü ve 2023 seçimine ilişkin sözlerini eleştiren Öztrak, şöyle konuştu:'Egemenliğimizi ise 3-5 milyar dolarlık SWAP için, Suudi mahkemelerine ipotek ettiler'AK Parti'nin dış politika ve ekonomi politikasını da eleştiren Öztrak, "Bir devlet üç unsurdan mürekkeptir. İlki millet, ikincisi ülke, üçüncüsü ise egemenlik… Milletimizi hayat pahalılığı ile ezdiler. Ülkemizi, mültecilere işgal ettirdiler. Egemenliğimizi ise 3-5 milyar dolarlık SWAP için, Suudi mahkemelerine ipotek ettiler" ifadesini kullandı.'İçişleri Bakanının bir partinin Sayın Genel Başkanı için sarf ettiği sözler var ki hiçbir şekilde kabul edilemez'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sığınmacılar konusundaki açıklamalarına değinen Öztrak, şöyle devam etti:'Suriyelilerin en geç 2 yıl içinde ülkelerine gönderilmesi milletimize taahhüdümüzdür'Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya canlı yayınında, "Suriyelilerin hepsini göndermenin gerçekliği yok" şeklindeki sözlerinin hatırlatması üzerine, "Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri bizim tavrımız nettir. Suriyelilerin en geç 2 yıl içinde ülkelerine gönderilmesi milletimize taahhüdümüzdür. Bu taahhüdümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.'Muhalefet partilerinin, muhalefet partilerini eleştirmesini doğru bulmayız'Öztrak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın muhalefete yönelik eleştirisiyle ilgili soruyu, "Bizim en başından beri bir prensibimiz var. Muhalefet partilerinin, muhalefet partilerini eleştirmesini doğru bulmayız. Muhalefet partileriyle ilgili yorum yapmayı doğru bulmuyoruz" diye yanıtladı.'Genel merkezimizin bilgisi dahilinde bayram ziyaretinde bulunmuştur'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde gazetecilerle çekilen fotoğrafına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Öztrak, şunları kaydetti:Öztrak, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya üzerinden enflasyonu değerlendirdi ve 'Hepimizin ortak meselesi' dedi. Enflasyon gerçekten hepimizin ortak meselesi mi?" şeklindeki soruya da "Sorunun sebebi olanlar çözümün adresi olamazlar. Nebati Bakan, enflasyonun bir sorun olduğunu nihayet kabul etmiş. Ancak bu söylediklerinin bir anlam ifade etmesi için faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasını savunmayı bırakmalı görevinden affını istemelidir" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220506/kaftancioglundan-siginmaci-aciklamasi-1056157897.html

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1915 çanakkale köprüsü, göçmen, deniz gezmiş, chp, faik öztrak, süleyman soylu