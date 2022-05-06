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Çin Dışişleri: NATO'nun Yugoslavya'daki büyükelçiliğimizi bombalamasını asla unutmayacağız
Çin Dışişleri: NATO'nun Yugoslavya'daki büyükelçiliğimizi bombalamasını asla unutmayacağız
Çin Dışişleri Bakanlığı, 1999'da Pekin'in Yugoslavya'daki diplomatik misyonuna NATO tarafından düzenlenen hava saldırılarını 'asla unutmayacağını' duyurdu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T13:44+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in 1999'da ülkenin Yugoslavya Büyükelçiliği'ne NATO tarafından düzenlenen hava saldırılarını asla unutmayacaklarını ve ittifakın Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte tarih gömülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Ne Çin halkı, ne Sırp vatandaşları ve ne de uluslararası toplum, NATO'nun barbar saldırgan eylemini unutacak" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, ABD öncülüğündeki NATO ordusunun, ilgili uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını büyük ölçüde ihlal ettiği, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi düzenlemelerini 'utanmadan çiğnediği' ve egemen Yugoslavya devletini 78 gün boyunca bombalayarak 3 Çinli gazeteci de dahil olmak üzere binlerce masum sivili katlettiği vurgulandı.Açıklamada, "Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, 20 yılı aşkın bir süredir Soğuk Savaş ile birlikte tarihe gömülmemiş, hala gerilimi tırmandırmayı sürdürmekte ve küresel güvenlik ve istikrara ciddi zarar ve tehdit oluşturmaktadır" denildi.Öte yandan bakanlık, ABD ve NATO'nun o dönemde işlenen suçlardan 'tövbe etmesini', Soğuk Savaş zihniyetini tümüyle terk etmesi ve egemen ülkelere baskı uygulamaktan vazgeçmesini umduklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220404/rusyadan-bidena-savas-sucu-davasi-yaniti-sorgulamaya-yugoslavya-ve-iraktan-baslayin-1055310376.html
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çin, abd, nato, yugoslavya, hava saldırısı

Çin Dışişleri: NATO'nun Yugoslavya'daki büyükelçiliğimizi bombalamasını asla unutmayacağız

13:44 06.05.2022 (güncellendi: 13:55 06.05.2022)
© AFP 2022Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanması
Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022
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Çin Dışişleri Bakanlığı, 1999'da Pekin'in Yugoslavya'daki diplomatik misyonuna NATO tarafından düzenlenen hava saldırılarını 'asla unutmayacağını' duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in 1999'da ülkenin Yugoslavya Büyükelçiliği'ne NATO tarafından düzenlenen hava saldırılarını asla unutmayacaklarını ve ittifakın Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte tarih gömülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.
Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Ne Çin halkı, ne Sırp vatandaşları ve ne de uluslararası toplum, NATO'nun barbar saldırgan eylemini unutacak" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, ABD öncülüğündeki NATO ordusunun, ilgili uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını büyük ölçüde ihlal ettiği, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi düzenlemelerini 'utanmadan çiğnediği' ve egemen Yugoslavya devletini 78 gün boyunca bombalayarak 3 Çinli gazeteci de dahil olmak üzere binlerce masum sivili katlettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, 20 yılı aşkın bir süredir Soğuk Savaş ile birlikte tarihe gömülmemiş, hala gerilimi tırmandırmayı sürdürmekte ve küresel güvenlik ve istikrara ciddi zarar ve tehdit oluşturmaktadır" denildi.
Öte yandan bakanlık, ABD ve NATO'nun o dönemde işlenen suçlardan 'tövbe etmesini', Soğuk Savaş zihniyetini tümüyle terk etmesi ve egemen ülkelere baskı uygulamaktan vazgeçmesini umduklarını kaydetti.
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