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Çin'de çöken binada 53 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı
Çin'de çöken binada 53 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı
Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken binada 53 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kurtarıldığı bildirildi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T14:52+0300
2022-05-06T14:54+0300
çin
dünya
enkaz
kurtarma çalışması
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Yerel yönetimden yapılan açıklamada, 29 Nisan'da çöken binanın enkazında bir haftadır devam eden kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.Enkaz altında kalan tüm kişilere ulaşıldığının aktarıldığı açıklamada, can kaybının 53'e çıktığı ifade edildi.Önceki gün gece saatlerinde bir kişi enkazdan 132 saat sonra kurtarılmıştı. Kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 10'uncu kişi olmuştu.Ne olmuştu?Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Çangşa'nın Vangçıng ilçesinde 700 metrekarelik alana kurulu çok katlı bina 29 Nisan'da çökmüştü.Binanın kaçak yapılan ilave inşaat düzenlemeleri nedeniyle çöktüğü tahmin ediliyor.Olayın ardından ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Binanın tasarımı ve inşaatından sorumlu 3 kişi ile 4. ve 6. katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen denetim şirketinden 5 kişi mahkemeye sevk edilmişti.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması' ve 'sorumluların bulunup cezalandırılması' talimatını vermişti.Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, olayı soruşturmak üzere heyet görevlendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220505/cinde-coken-binadan-132-saat-sonra-bir-kisi-kurtarildi--1056101673.html
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çin, enkaz, kurtarma çalışması

Çin'de çöken binada 53 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı

14:52 06.05.2022 (güncellendi: 14:54 06.05.2022)
© AAÇin'in Hunan eyaletinde çöken bina
Çin'in Hunan eyaletinde çöken bina - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken binada 53 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, 29 Nisan'da çöken binanın enkazında bir haftadır devam eden kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.
Enkaz altında kalan tüm kişilere ulaşıldığının aktarıldığı açıklamada, can kaybının 53'e çıktığı ifade edildi.
Önceki gün gece saatlerinde bir kişi enkazdan 132 saat sonra kurtarılmıştı. Kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 10'uncu kişi olmuştu.

Ne olmuştu?

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Çangşa'nın Vangçıng ilçesinde 700 metrekarelik alana kurulu çok katlı bina 29 Nisan'da çökmüştü.
Binanın kaçak yapılan ilave inşaat düzenlemeleri nedeniyle çöktüğü tahmin ediliyor.
Olayın ardından ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Binanın tasarımı ve inşaatından sorumlu 3 kişi ile 4. ve 6. katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen denetim şirketinden 5 kişi mahkemeye sevk edilmişti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması' ve 'sorumluların bulunup cezalandırılması' talimatını vermişti.
Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, olayı soruşturmak üzere heyet görevlendirmişti.
Çin'de yıkılan bina - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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Çin'de çöken binadan 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı
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