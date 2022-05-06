https://tr.sputniknews.com/20220506/cumhurbaskani-erdogan-universitemizin-olmadigi-ilimiz-yok-1056147068.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Çatalca'da da altyapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T15:05+0300
2022-05-06T15:05+0300
2022-05-06T15:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
çatalca
üniversite
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Belediyesi ziyareti sonrasında halka hitap etti.Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:"Bayramınız tekrar mübarek olsun. Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere sizlere kısa bir selamlama yapayım istedim. Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.Çatalca'da da altyapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız.Bu yaz inşallah karayolları ile birlikte çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına girilecek. Artık böyle çukur, çamur olan bir Çatalca olmayacak. Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktada teminatı verdi.İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır hale gelsin. Tokat'ta bir mandadan bahsettik, Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Çatalca bu konuda da çok mahirmiş. Manda kaynağı, manda sütü adeta marka. Temennimiz odur ki lider bir şey söylediği zaman arkadan takibi başlar. Millet de gücü kuvveti toplar. Çatalcamız bundan sonra alt ve üst yapısıyla çok daha farklı bir gücü yakalayacak."
çatalca
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recep tayyip erdoğan, çatalca, üniversite
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok
15:05 06.05.2022 (güncellendi: 15:14 06.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Çatalca'da da altyapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız" açıklamasında bulundu:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Belediyesi ziyareti sonrasında halka hitap etti.
Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:
"Bayramınız tekrar mübarek olsun. Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere sizlere kısa bir selamlama yapayım istedim.
Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.
Çatalca'da da altyapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız.
Bu yaz inşallah karayolları ile birlikte çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına girilecek. Artık böyle çukur, çamur olan bir Çatalca olmayacak. Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktada teminatı verdi.
İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır hale gelsin. Tokat'ta bir mandadan bahsettik, Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Çatalca bu konuda da çok mahirmiş. Manda kaynağı, manda sütü adeta marka. Temennimiz odur ki lider bir şey söylediği zaman arkadan takibi başlar. Millet de gücü kuvveti toplar. Çatalcamız bundan sonra alt ve üst yapısıyla çok daha farklı bir gücü yakalayacak."