https://tr.sputniknews.com/20220506/d-100de-motosikletiyle-seyir-halinde-olan-surucu-baska-bir-motosiklete-ayagiyla-destek-verdi-1056128927.html

D-100'de motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, başka bir motosiklete ayağıyla destek verdi

D-100'de motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, başka bir motosiklete ayağıyla destek verdi

Kocaeli D-100 karayolunda motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, seyir halindeki başka bir motosiklete ayağıyla destek vererek dengede tutmaya çalıştı... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T01:03+0300

2022-05-06T01:03+0300

2022-05-06T01:03+0300

türkiye

d-100 karayolu

motorsiklet

trafik

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Olay, İzmit ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, bir başka motosikleti sürücüsü üzerindeyken dengede tutmaya çalıştı. Kaskları da bulunmayan gençler, trafiği ve kendi canlarını tehlikeye atarak D-100 Karayolu'nda tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etti.

türkiye

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d-100 karayolu, motorsiklet, trafik