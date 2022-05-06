https://tr.sputniknews.com/20220506/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-pusilin-rusyaya-buyukelci-atadi---1056147248.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Olga Makeyeva'nın Rusya büyükelçisi olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T15:07+0300

2022-05-06T15:07+0300

2022-05-06T15:13+0300

ukrayna krizi

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

denis puşilin

büyükelçi

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Kararnamede, "DHC Liderinin 6 Mayıs 2022 tarih ve 182 sayılı kararıyla Olga Makeyeva, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi olarak atanmıştır" dendi.

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, büyükelçi