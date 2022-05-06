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SON DAKİKA| Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220506/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-pusilin-rusyaya-buyukelci-atadi---1056147248.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Olga Makeyeva'nın Rusya büyükelçisi olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T15:07+0300
2022-05-06T15:13+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
büyükelçi
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Kararnamede, "DHC Liderinin 6 Mayıs 2022 tarih ve 182 sayılı kararıyla Olga Makeyeva, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi olarak atanmıştır" dendi.
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
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rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, büyükelçi

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı

15:07 06.05.2022 (güncellendi: 15:13 06.05.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Fotoğraf bankasına girDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Olga Makeyeva'nın Rusya büyükelçisi olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Kararnamede, "DHC Liderinin 6 Mayıs 2022 tarih ve 182 sayılı kararıyla Olga Makeyeva, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi olarak atanmıştır" dendi.
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