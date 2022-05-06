https://tr.sputniknews.com/20220506/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-pusilin-rusyaya-buyukelci-atadi---1056147248.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Olga Makeyeva'nın Rusya büyükelçisi olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T15:07+0300
2022-05-06T15:07+0300
2022-05-06T15:13+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
büyükelçi
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Kararnamede, "DHC Liderinin 6 Mayıs 2022 tarih ve 182 sayılı kararıyla Olga Makeyeva, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi olarak atanmıştır" dendi.
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rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, büyükelçi
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı
15:07 06.05.2022 (güncellendi: 15:13 06.05.2022) Abone ol
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Olga Makeyeva'nın Rusya büyükelçisi olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Kararnamede, "DHC Liderinin 6 Mayıs 2022 tarih ve 182 sayılı kararıyla Olga Makeyeva, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi olarak atanmıştır" dendi.