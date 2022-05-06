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https://tr.sputniknews.com/20220506/dtodeki-celik-davasinda-turkiye-hakli-bulundu-1056138336.html
DTÖ'deki çelik davasında Türkiye haklı bulundu
DTÖ'deki çelik davasında Türkiye haklı bulundu
Ticaret Bakanlığı, çelik önlemleriyle ilgili olarak AB'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde açılan davanın, Türkiye lehine sonuçlandığını duyurdu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T12:04+0300
2022-05-06T12:04+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin çelik ürünlerinde 2018'de uygulamaya başladığı korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) başlattığı davada kurulan panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi ve AB'nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti.29 Nisan 2022'de tüm DTÖ üyeleriyle paylaşılan panel raporunda, AB'nin, önlemlerini "Korunma Önlemleri Anlaşması"na uyumlu hale getirmesi gerektiği karara bağlandı.Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuş oldu. Dava sonucu, Türkiye açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen rapor, DTÖ'de Anlaşmazlıkların Halli Organı'nda kabul edilecek.Rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacağından önlemden etkilenen, başta Türkiye olmak üzere, birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecek.Dava sonucu, üye ülkelerin, DTÖ anlaşmalarını tam olarak uygulamaması, önlem alırken salt ve keyfi korumacı amaçlarla hareket etmesi ve anlaşmaların esneklik içeren hükümlerini amacı dışında kullanmasının engellenmesi açısından önemli mesajlar içeriyor.Sonraki aşamada, panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkiler çerçevesinde gerekli takip yapılacak.Kararın, AB'nin önlemlerini gözden geçireceği temmuz ayından önce çıkmış olması önem taşıyor. AB'nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekiyor.
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ticaret bakanlığı

DTÖ'deki çelik davasında Türkiye haklı bulundu

12:04 06.05.2022
© WikipediaDünya Ticaret Örgütü, DTÖ
Dünya Ticaret Örgütü, DTÖ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Wikipedia
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Ticaret Bakanlığı, çelik önlemleriyle ilgili olarak AB'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde açılan davanın, Türkiye lehine sonuçlandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin çelik ürünlerinde 2018'de uygulamaya başladığı korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) başlattığı davada kurulan panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi ve AB'nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti.
29 Nisan 2022'de tüm DTÖ üyeleriyle paylaşılan panel raporunda, AB'nin, önlemlerini "Korunma Önlemleri Anlaşması"na uyumlu hale getirmesi gerektiği karara bağlandı.
Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuş oldu. Dava sonucu, Türkiye açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.
AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen rapor, DTÖ'de Anlaşmazlıkların Halli Organı'nda kabul edilecek.
Rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacağından önlemden etkilenen, başta Türkiye olmak üzere, birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecek.
Dava sonucu, üye ülkelerin, DTÖ anlaşmalarını tam olarak uygulamaması, önlem alırken salt ve keyfi korumacı amaçlarla hareket etmesi ve anlaşmaların esneklik içeren hükümlerini amacı dışında kullanmasının engellenmesi açısından önemli mesajlar içeriyor.
Sonraki aşamada, panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkiler çerçevesinde gerekli takip yapılacak.
Kararın, AB'nin önlemlerini gözden geçireceği temmuz ayından önce çıkmış olması önem taşıyor. AB'nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekiyor.
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