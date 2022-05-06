https://tr.sputniknews.com/20220506/dugunde-taki-siniri-kupe-yuzuk-saat-ve-4-adet-20-gram-bilezik-haricinde-taki-yasak-1056132183.html

Düğünde takı sınırı: Küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde takı yasak

Düğünde takı sınırı: Küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde takı yasak

Bursa'nın Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar uyarınca bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T08:07+0300

2022-05-06T08:07+0300

2022-05-06T08:07+0300

türkiye

bursa

düğün

takı

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Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyünün ihtiyar heyeti başta altın olmak üzere artan maliyetler üzerine düğünler için 'ekonomik önlemler' açıkladı. Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre tüm köye duyurulan kararlara göre, bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması ise yasak. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek.Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.

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bursa, düğün, takı