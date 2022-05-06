Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220506/dugunde-taki-siniri-kupe-yuzuk-saat-ve-4-adet-20-gram-bilezik-haricinde-taki-yasak-1056132183.html
Düğünde takı sınırı: Küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde takı yasak
Düğünde takı sınırı: Küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde takı yasak
Bursa'nın Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar uyarınca bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T08:07+0300
2022-05-06T08:07+0300
türkiye
bursa
düğün
takı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044598246_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_c133365cae1c481d9672a1a2483b579d.jpg
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyünün ihtiyar heyeti başta altın olmak üzere artan maliyetler üzerine düğünler için 'ekonomik önlemler' açıkladı. Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre tüm köye duyurulan kararlara göre, bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması ise yasak. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek.Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044598246_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_b374548445b79bcd4b5097f0eceff901.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, düğün, takı

Düğünde takı sınırı: Küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde takı yasak

08:07 06.05.2022
© İHADüğün / gelin ve damat
Düğün / gelin ve damat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bursa'nın Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar uyarınca bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyünün ihtiyar heyeti başta altın olmak üzere artan maliyetler üzerine düğünler için 'ekonomik önlemler' açıkladı. Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre tüm köye duyurulan kararlara göre, bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.
Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması ise yasak. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.
Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek.
Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала