https://tr.sputniknews.com/20220506/dugunde-taki-siniri-kupe-yuzuk-saat-ve-4-adet-20-gram-bilezik-haricinde-taki-yasak-1056132183.html
Düğünde takı sınırı: Küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde takı yasak
Düğünde takı sınırı: Küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde takı yasak
Bursa'nın Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar uyarınca bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T08:07+0300
2022-05-06T08:07+0300
2022-05-06T08:07+0300
türkiye
bursa
düğün
takı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044598246_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_c133365cae1c481d9672a1a2483b579d.jpg
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyünün ihtiyar heyeti başta altın olmak üzere artan maliyetler üzerine düğünler için 'ekonomik önlemler' açıkladı. Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre tüm köye duyurulan kararlara göre, bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması ise yasak. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek.Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044598246_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_b374548445b79bcd4b5097f0eceff901.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, düğün, takı
Düğünde takı sınırı: Küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde takı yasak
Abone ol
Bursa'nın Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar uyarınca bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyünün ihtiyar heyeti başta altın olmak üzere artan maliyetler üzerine düğünler için 'ekonomik önlemler' açıkladı. Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine
göre tüm köye duyurulan kararlara göre, bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.
Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması ise yasak. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.
Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek.
Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.