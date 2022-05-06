https://tr.sputniknews.com/20220506/eski-futbolcu-ersen-martin-kalp-krizi-gecirdi-1056149824.html
Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi
Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi
42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T16:06+0300
2022-05-06T16:06+0300
2022-05-06T16:06+0300
spor
futbolcu
kalp krizi
istanbul
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2013'te yeşil sahalara veda eden 42 yaşındaki eski milli futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi.Aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.2012-2013 sezonunda Eyüpspor'da futbolu bırakan Ersen Martin, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giymişti.Ersen Martin kariyeri boyunca 4 kez A Milli Takım forması giymişti.
https://tr.sputniknews.com/20220503/15-yasindaki-irem-kalp-krizinden-yasamini-yitirdi-1056049210.html
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futbolcu, kalp krizi, istanbul
Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi
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42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi.
2013'te yeşil sahalara veda eden 42 yaşındaki eski milli futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi.
Aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.
2012-2013 sezonunda Eyüpspor'da futbolu bırakan Ersen Martin, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giymişti.
Ersen Martin kariyeri boyunca 4 kez A Milli Takım forması giymişti.