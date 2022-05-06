https://tr.sputniknews.com/20220506/eski-futbolcu-ersen-martin-kalp-krizi-gecirdi-1056149824.html

Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi

Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi

42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T16:06+0300

2022-05-06T16:06+0300

2022-05-06T16:06+0300

spor

futbolcu

kalp krizi

istanbul

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2013'te yeşil sahalara veda eden 42 yaşındaki eski milli futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi.Aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.2012-2013 sezonunda Eyüpspor'da futbolu bırakan Ersen Martin, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giymişti.Ersen Martin kariyeri boyunca 4 kez A Milli Takım forması giymişti.

https://tr.sputniknews.com/20220503/15-yasindaki-irem-kalp-krizinden-yasamini-yitirdi-1056049210.html

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futbolcu, kalp krizi, istanbul