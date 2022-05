https://tr.sputniknews.com/20220506/et-ve-sut-kurumu-fiyat-istikrarini-saglamak-icin-gerekli-araclari-kullanacaktir-1056154574.html

Et ve Süt Kurumu: Arz güvenliği ve fiyat istikrarı için gerekli araçları kullanılacaktır

Et ve Süt Kurumu, ette spekülatif fiyat hareketlerinin yakından izlendiğini belirterek, "Kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaklarını açıkladı.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

