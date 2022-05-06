https://tr.sputniknews.com/20220506/et-ve-sut-kurumu-fiyat-istikrarini-saglamak-icin-gerekli-araclari-kullanacaktir-1056154574.html
Et ve Süt Kurumu: Arz güvenliği ve fiyat istikrarı için gerekli araçları kullanılacaktır
Et ve Süt Kurumu: Arz güvenliği ve fiyat istikrarı için gerekli araçları kullanılacaktır
Et ve Süt Kurumu, ette spekülatif fiyat hareketlerinin yakından izlendiğini belirterek, "Kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T17:46+0300
2022-05-06T17:46+0300
2022-05-06T17:53+0300
ekonomi
et ve süt kurumu
et ve süt kurumu (esk)
et
süt
fiyat
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Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaklarını açıkladı.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk), et, süt, fiyat
Et ve Süt Kurumu: Arz güvenliği ve fiyat istikrarı için gerekli araçları kullanılacaktır
17:46 06.05.2022 (güncellendi: 17:53 06.05.2022) Abone ol
Et ve Süt Kurumu, ette spekülatif fiyat hareketlerinin yakından izlendiğini belirterek, "Kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" açıklaması yaptı.
Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaklarını açıkladı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Et fiyatları üzerinde ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif Fiyat hareketleri, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."