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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak: Biletler 1 TL
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak: Biletler 1 TL
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacağını açıkladı. Stada gelecek taraftarlar 1 lira karşılığında bilet temin... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T00:26+0300
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fenerbahçe
spor
derbi
beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, dev maç öncesi son antrenmanını taraftarlara açık yapacak.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta sarı-lacivertimizin yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor! Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır" denildi.Antrenmanın, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.Stada gelecek taraftarların 1 lira karşılığında bilet temin etmesi gerektiği de açıklandı.
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fenerbahçe, derbi, beşiktaş

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak: Biletler 1 TL

00:26 06.05.2022
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© DHA
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacağını açıkladı. Stada gelecek taraftarlar 1 lira karşılığında bilet temin edebilecek.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, dev maç öncesi son antrenmanını taraftarlara açık yapacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta sarı-lacivertimizin yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor! Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır" denildi.
Antrenmanın, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Stada gelecek taraftarların 1 lira karşılığında bilet temin etmesi gerektiği de açıklandı.
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