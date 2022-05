https://tr.sputniknews.com/20220506/fenerbahce-besiktas-derbisi-oncesi-son-antrenmanini-taraftarina-acik-yapacak-biletler-1-tl-1056128482.html

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak: Biletler 1 TL

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak: Biletler 1 TL

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacağını açıkladı. Stada gelecek taraftarlar 1 lira karşılığında bilet temin... 06.05.2022

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, dev maç öncesi son antrenmanını taraftarlara açık yapacak.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta sarı-lacivertimizin yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor! Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır" denildi.Antrenmanın, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.Stada gelecek taraftarların 1 lira karşılığında bilet temin etmesi gerektiği de açıklandı.

