https://tr.sputniknews.com/20220506/fenerbahce-besiktas-derbisi-oncesi-son-antrenmanini-taraftarina-acik-yapacak-biletler-1-tl-1056128482.html
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak: Biletler 1 TL
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak: Biletler 1 TL
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacağını açıkladı. Stada gelecek taraftarlar 1 lira karşılığında bilet temin... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T00:26+0300
2022-05-06T00:26+0300
2022-05-06T00:26+0300
fenerbahçe
spor
derbi
beşiktaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606989_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a18d72071319cedaaf8ba4b09a586162.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, dev maç öncesi son antrenmanını taraftarlara açık yapacak.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta sarı-lacivertimizin yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor! Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır" denildi.Antrenmanın, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.Stada gelecek taraftarların 1 lira karşılığında bilet temin etmesi gerektiği de açıklandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606989_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_614b9ebb39c00ba7a3c46b5390c5fab5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, derbi, beşiktaş
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak: Biletler 1 TL
Abone ol
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacağını açıkladı. Stada gelecek taraftarlar 1 lira karşılığında bilet temin edebilecek.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, dev maç öncesi son antrenmanını taraftarlara açık yapacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta sarı-lacivertimizin yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor! Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır" denildi.
Antrenmanın, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Stada gelecek taraftarların 1 lira karşılığında bilet temin etmesi gerektiği de açıklandı.