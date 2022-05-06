https://tr.sputniknews.com/20220506/fsb-alman-nazilerin-sivastopolde-isledigi-suclarla-ilgili-gizli-belgeleri-acikladi-1056158672.html

FSB, Alman Nazilerin Sivastopol’de işlediği suçlarla ilgili gizli belgeleri açıkladı

FSB, Alman Nazilerin Sivastopol’de işlediği suçlarla ilgili gizli belgeleri açıkladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2. Dünya Savaşı sırasında Alman Nazilerin Sivastopol şehrinde işlediği suçlarla ilgili belgeleri arşiv ve müzeye... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T20:24+0300

2022-05-06T20:24+0300

2022-05-06T20:45+0300

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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nazi

2. dünya savaşı

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FSB Kırım ve Sivastopol İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Sunulan materyallerin büyük kısmı, Nazi suçlularının ve suç ortaklarının 1942-1944 yıllarında Sivastopol kentindeki suç faaliyetlerini anlatıyor” ifadesine yer verildi.Açıklanan belgelerin büyük kısmı, Sivastopol sakinlerinin sorgulama protokolleri. İçlerinden birinde, kamplardaki savaş esirlerinin korkunç koşullarından bahsediyor.Bir protokolde bir kadının şu ifadesine yer verildi: Aynı görgü tanığı, hamile olan bir tanıdığının, doğum esnasında Naziler tarafından sorguya çekildiğini, bu kadının hayatını kaybettiğini anlatıyor.Bir diğer Sivastopol sakini, Kerç şehrinden yük vagonlarında getirilen esirlerin bir mavnaya yüklendiğini ve ardından ateşe verildiğini anlatıyor.Belgelerden birinde, Nazilerin, Sovyet ordusunun taarruzu sırasında, sivil ve esirleri tahliye ederken onları canlı kalkan olarak kullandığını gösteriyor. Esirler gemi ambarlarına, siviller ise güverteye yerleştiriliyordu.Bir kadın, 1 Mayıs 1944 tarihinde yaşanan olayı şu sözlerle anlatıyor: 1941 sonbaharında işgal edilen Kırım, 12 Mayıs 1944’te kurtarılmıştı.

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rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, ukrayna, sivastopol, nazi, 2. dünya savaşı