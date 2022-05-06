Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220506/guzel-sanatlar-liselerinde-tiyatro-bolumu-aciliyor-1056138723.html
Güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılıyor
Güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılıyor
Milli Eğitim Bakanlığından güzel sanatlar liselerinde "tiyatro" bölümlerinin açılacağı bildirildi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T12:10+0300
2022-05-06T12:10+0300
yaşam
tiyatro
güzel sanatlar
lise
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056138501_0:0:676:381_1920x0_80_0_0_e93f81d1595438038bd09ddd292b8c1c.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, resim ve müzik gibi sanat dallarında yetenekli öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda ortaöğrenim görmelerini amaçlayan güzel sanatlar liselerine yeni bir alan daha eklenecek. Resmi güzel sanatlar liselerinde tiyatro eğitimi de verilecek.Bazı özel güzel sanatlar liselerinin bünyesinde bulunan tiyatro bölümlerinin resmi güzel sanatlar liselerinde de yer alması, bu alandaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesini sağlayacak.Bu kapsamda, "tiyatro" bölümü için haftalık ders çizelgesi taslağı oluşturuldu. Çizelgede yer alan dersler, yükseköğretimle uyumları göz önünde bulundurularak belirlendi.Güzel sanatlar lisesi bünyesinde verilen sanat eğitiminin kapsamını genişletecek olan tiyatro bölümlerine ait ders çizelgesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20211112/binali-yildirim-universitesi-guzel-sanatlar-fakultesi-dekani-diktigi-fidana-dogum-gunu-yapti-1050732128.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056138501_106:0:653:410_1920x0_80_0_0_99ffbe317700426feccaea84b57d0672.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tiyatro, güzel sanatlar, lise

Güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılıyor

12:10 06.05.2022
© DHAGüzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Milli Eğitim Bakanlığından güzel sanatlar liselerinde "tiyatro" bölümlerinin açılacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, resim ve müzik gibi sanat dallarında yetenekli öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda ortaöğrenim görmelerini amaçlayan güzel sanatlar liselerine yeni bir alan daha eklenecek. Resmi güzel sanatlar liselerinde tiyatro eğitimi de verilecek.
Bazı özel güzel sanatlar liselerinin bünyesinde bulunan tiyatro bölümlerinin resmi güzel sanatlar liselerinde de yer alması, bu alandaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesini sağlayacak.
Bu kapsamda, "tiyatro" bölümü için haftalık ders çizelgesi taslağı oluşturuldu. Çizelgede yer alan dersler, yükseköğretimle uyumları göz önünde bulundurularak belirlendi.
Güzel sanatlar lisesi bünyesinde verilen sanat eğitiminin kapsamını genişletecek olan tiyatro bölümlerine ait ders çizelgesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlanacak.
Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, diktiği fidana doğum günü yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
YAŞAM
Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, diktiği fidana doğum günü yaptı
12 Kasım 2021, 12:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала