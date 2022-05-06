https://tr.sputniknews.com/20220506/guzel-sanatlar-liselerinde-tiyatro-bolumu-aciliyor-1056138723.html
Güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılıyor
Güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılıyor
Milli Eğitim Bakanlığından güzel sanatlar liselerinde "tiyatro" bölümlerinin açılacağı bildirildi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T12:10+0300
2022-05-06T12:10+0300
2022-05-06T12:10+0300
yaşam
tiyatro
güzel sanatlar
lise
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, resim ve müzik gibi sanat dallarında yetenekli öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda ortaöğrenim görmelerini amaçlayan güzel sanatlar liselerine yeni bir alan daha eklenecek. Resmi güzel sanatlar liselerinde tiyatro eğitimi de verilecek.Bazı özel güzel sanatlar liselerinin bünyesinde bulunan tiyatro bölümlerinin resmi güzel sanatlar liselerinde de yer alması, bu alandaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesini sağlayacak.Bu kapsamda, "tiyatro" bölümü için haftalık ders çizelgesi taslağı oluşturuldu. Çizelgede yer alan dersler, yükseköğretimle uyumları göz önünde bulundurularak belirlendi.Güzel sanatlar lisesi bünyesinde verilen sanat eğitiminin kapsamını genişletecek olan tiyatro bölümlerine ait ders çizelgesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20211112/binali-yildirim-universitesi-guzel-sanatlar-fakultesi-dekani-diktigi-fidana-dogum-gunu-yapti-1050732128.html
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tiyatro, güzel sanatlar, lise
Güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılıyor
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Milli Eğitim Bakanlığından güzel sanatlar liselerinde "tiyatro" bölümlerinin açılacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, resim ve müzik gibi sanat dallarında yetenekli öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda ortaöğrenim görmelerini amaçlayan güzel sanatlar liselerine yeni bir alan daha eklenecek. Resmi güzel sanatlar liselerinde tiyatro eğitimi de verilecek.
Bazı özel güzel sanatlar liselerinin bünyesinde bulunan tiyatro bölümlerinin resmi güzel sanatlar liselerinde de yer alması, bu alandaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesini sağlayacak.
Bu kapsamda, "tiyatro" bölümü için haftalık ders çizelgesi taslağı oluşturuldu. Çizelgede yer alan dersler, yükseköğretimle uyumları göz önünde bulundurularak belirlendi.
Güzel sanatlar lisesi bünyesinde verilen sanat eğitiminin kapsamını genişletecek olan tiyatro bölümlerine ait ders çizelgesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlanacak.