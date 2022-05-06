https://tr.sputniknews.com/20220506/hersonda-9-mayis-kutlamalari-sirasinda-saldiri-hazirligi-yapan-bir-adam-yakalandi-1056159900.html

Herson’da, 9 Mayıs kutlamaları sırasında saldırı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı

Herson’da, 9 Mayıs kutlamaları sırasında saldırı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı

Rusya Soruşturma Komitesi, Herson şehrinde, 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri sırasında terör saldırısı planlayan bir adamın gözaltına alındığını... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T21:16+0300

2022-05-06T21:16+0300

2022-05-06T21:17+0300

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herson

rusya soruşturma komitesi

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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr İvanoviç Bastrıkin, terör saldırısı hazırlığıyla bağlantılı olarak Herson şehrinde gözaltına alınan adamla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bilgi alınması emrini verdi” ifadesine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, dairelerden birinde patlayıcı laboratuvarı tespit edildi. Ayrıca belgeler ve özel edebiyat, ateşli silah ve mühimmat, bomba atar ve TNT bulundu.Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Askerlerin verdiği bilgiye göre, adam Zafer Günü kutlama etkinlikleri sırasında terör saldırı gerçekleştirmeyi planlıyordu. Gözaltına alınan kişi, Molotof kokteyli üretiminde yer aldığını doğruladı ve Ukrayna bölgesel savunma birliğinin baskısı altında hareket ettiğini bildirdi” dendi.Açıklamada, suç organizasyonunda yer alan diğer kişilerin belirlenmesi ve gözaltına alınması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

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rusya, herson, rusya soruşturma komitesi