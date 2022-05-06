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Herson’da, 9 Mayıs kutlamaları sırasında saldırı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı
Herson’da, 9 Mayıs kutlamaları sırasında saldırı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı
Rusya Soruşturma Komitesi, Herson şehrinde, 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri sırasında terör saldırısı planlayan bir adamın gözaltına alındığını... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T21:16+0300
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dünya
rusya
herson
rusya soruşturma komitesi
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr İvanoviç Bastrıkin, terör saldırısı hazırlığıyla bağlantılı olarak Herson şehrinde gözaltına alınan adamla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bilgi alınması emrini verdi” ifadesine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, dairelerden birinde patlayıcı laboratuvarı tespit edildi. Ayrıca belgeler ve özel edebiyat, ateşli silah ve mühimmat, bomba atar ve TNT bulundu.Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Askerlerin verdiği bilgiye göre, adam Zafer Günü kutlama etkinlikleri sırasında terör saldırı gerçekleştirmeyi planlıyordu. Gözaltına alınan kişi, Molotof kokteyli üretiminde yer aldığını doğruladı ve Ukrayna bölgesel savunma birliğinin baskısı altında hareket ettiğini bildirdi” dendi.Açıklamada, suç organizasyonunda yer alan diğer kişilerin belirlenmesi ve gözaltına alınması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
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Herson’da, 9 Mayıs kutlamaları sırasında saldırı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı

21:16 06.05.2022 (güncellendi: 21:17 06.05.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girРаздача георгиевских ленточек в Херсонской области
Раздача георгиевских ленточек в Херсонской области - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
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Rusya Soruşturma Komitesi, Herson şehrinde, 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri sırasında terör saldırısı planlayan bir adamın gözaltına alındığını belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr İvanoviç Bastrıkin, terör saldırısı hazırlığıyla bağlantılı olarak Herson şehrinde gözaltına alınan adamla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bilgi alınması emrini verdi” ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, dairelerden birinde patlayıcı laboratuvarı tespit edildi. Ayrıca belgeler ve özel edebiyat, ateşli silah ve mühimmat, bomba atar ve TNT bulundu.
Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Askerlerin verdiği bilgiye göre, adam Zafer Günü kutlama etkinlikleri sırasında terör saldırı gerçekleştirmeyi planlıyordu. Gözaltına alınan kişi, Molotof kokteyli üretiminde yer aldığını doğruladı ve Ukrayna bölgesel savunma birliğinin baskısı altında hareket ettiğini bildirdi” dendi.
Açıklamada, suç organizasyonunda yer alan diğer kişilerin belirlenmesi ve gözaltına alınması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
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