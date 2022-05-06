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İBB'den otobüs fotoğrafı açıklaması: Bu tartışmaları önemsemiyoruz, fotoğrafın bütününe bakıyoruz
İBB'den otobüs fotoğrafı açıklaması: Bu tartışmaları önemsemiyoruz, fotoğrafın bütününe bakıyoruz
İmamoğlu'nun Karadeniz turundaki fotoğrafla ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Geziye aslında Hande Fırat'ı ve başka isimleri de davet... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T13:06+0300
2022-05-06T13:06+0300
ibb
ekrem imamoğlu
politika
karadeniz
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz turuna eşlik eden gazeteciler ve otobüs fotoğrafı gündem olmuştu.Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, fotoğrafı İBB Sözcüsü Murat Ongun'a sorduğunu söyledi. Küçükkaya, Murat Ongun'un kendisine "O tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içindeki tartışmalar olarak görüyoruz. Topu topu 200-300 kişinin yorumlarıdır" dediğini aktardı.Ongun, Nagehan Alçı eleştirilerine yönelik de, "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dedi.'Hande Fırat'ı ve başka isimleri de davet ettik'Ongun, şu ifadeleri kullandı:"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içerisindeki tartışmalar olarak değerlendiriyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu çok da önemsemiyoruz doğrusu. Biz Twitter'a bakmıyoruz.Fotoğrafı ben istedim en son aşamada. Yazılar yazılıyordu, paylaşımlar yapılıyordu, ben biraz gazeteciler üzerinde yürüdüm. Bu bizim ilk seyahatimiz değil. Bundan sonra da yapacağız. Ardahan'da bir gezi var. Aslında bu geziye Hande Fırat'ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı. Ben bu tartışmaları çok önemsemiyorum.Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz."
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İBB'den otobüs fotoğrafı açıklaması: Bu tartışmaları önemsemiyoruz, fotoğrafın bütününe bakıyoruz

13:06 06.05.2022
© Twitter İmamoğlu - karadeniz
İmamoğlu - karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Twitter
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İmamoğlu'nun Karadeniz turundaki fotoğrafla ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Geziye aslında Hande Fırat'ı ve başka isimleri de davet ettik.Tartışmaları önemsemiyoruz. Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor, fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz turuna eşlik eden gazeteciler ve otobüs fotoğrafı gündem olmuştu.
Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, fotoğrafı İBB Sözcüsü Murat Ongun'a sorduğunu söyledi. Küçükkaya, Murat Ongun'un kendisine "O tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içindeki tartışmalar olarak görüyoruz. Topu topu 200-300 kişinin yorumlarıdır" dediğini aktardı.
Ongun, Nagehan Alçı eleştirilerine yönelik de, "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dedi.

'Hande Fırat'ı ve başka isimleri de davet ettik'

Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içerisindeki tartışmalar olarak değerlendiriyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu çok da önemsemiyoruz doğrusu. Biz Twitter'a bakmıyoruz.
Fotoğrafı ben istedim en son aşamada. Yazılar yazılıyordu, paylaşımlar yapılıyordu, ben biraz gazeteciler üzerinde yürüdüm. Bu bizim ilk seyahatimiz değil. Bundan sonra da yapacağız. Ardahan'da bir gezi var. Aslında bu geziye Hande Fırat'ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı. Ben bu tartışmaları çok önemsemiyorum.
Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz."
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