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İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı 'Metruk' dinleyicilerle buluştu
İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı 'Metruk' dinleyicilerle buluştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini yazdığı 'Metruk', dinleyicilerin beğenisine sunuldu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T01:31+0300
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türkiye
ibrahim kalın
müzik
youtube
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendi çektiği 'Metruk' adlı fotoğraftan yola çıkarak kaleme aldığı eserin müziğini Ümit Yılmaz hazırladı.Eserin klibi ise Poll Production'un YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda paylaşıldı.Kemal Başbuğ'un yönettiği klibin müzik yönetmenliğini de Ümit Yılmaz üstlendi.Eserde bağlamada İbrahim Kalın'a, yine bağlama ve kopuzla Yılmaz, düdük ile Gürkan Çakmak, çello ile Murat Süngü, gitar ile Selahattin Güzelel ve perküsyon ile Ömer Arslan eşlik etti.Klipte ayrıca İbrahim Kalın'ın çektiği farklı fotoğraf kareleri de yer aldı.Eserin sözleri ise şöyle:
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ibrahim kalın, müzik, youtube

İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı 'Metruk' dinleyicilerle buluştu

01:31 06.05.2022 (güncellendi: 01:32 06.05.2022)
© AAİbrahim Kalın'ın kaleme aldığı 'Metruk' müzikseverlerle buluştu
İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı 'Metruk' müzikseverlerle buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini yazdığı 'Metruk', dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendi çektiği 'Metruk' adlı fotoğraftan yola çıkarak kaleme aldığı eserin müziğini Ümit Yılmaz hazırladı.
Eserin klibi ise Poll Production'un YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda paylaşıldı.
Kemal Başbuğ'un yönettiği klibin müzik yönetmenliğini de Ümit Yılmaz üstlendi.
Eserde bağlamada İbrahim Kalın'a, yine bağlama ve kopuzla Yılmaz, düdük ile Gürkan Çakmak, çello ile Murat Süngü, gitar ile Selahattin Güzelel ve perküsyon ile Ömer Arslan eşlik etti.
Klipte ayrıca İbrahim Kalın'ın çektiği farklı fotoğraf kareleri de yer aldı.
Eserin sözleri ise şöyle:
"Toprak toprak kokar senin illerin / Anaların zikri taze güllerin / Zemheride yolun darda melcein / Metruk sanma işte burada dimdik ayakta / Yer gök sana gelir güller içinde / Gölgelere kanma güneş ilinde / Pırıltını koru gönül evinde / Metruk sanma işte burada dimdik ayakta / Bu dağların dumanı gitmez sanma / Bahar gider geri gelmez deme / Dost elinden medet gelir unutma / Metruk sanma işte burada dimdik ayakta / Yer gök sana gelir güller içinde / Gölgelere kanma güneş ilinde / Pırıltını koru gönül evinde / Metruk sanma işte burada dimdik ayakta."
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