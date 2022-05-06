https://tr.sputniknews.com/20220506/ibrahim-kalinin-kaleme-aldigi-metruk-dinleyicilerle-bulustu-1056129397.html

İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı 'Metruk' dinleyicilerle buluştu

İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı 'Metruk' dinleyicilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini yazdığı 'Metruk', dinleyicilerin beğenisine sunuldu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T01:31+0300

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türkiye

ibrahim kalın

müzik

youtube

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendi çektiği 'Metruk' adlı fotoğraftan yola çıkarak kaleme aldığı eserin müziğini Ümit Yılmaz hazırladı.Eserin klibi ise Poll Production'un YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda paylaşıldı.Kemal Başbuğ'un yönettiği klibin müzik yönetmenliğini de Ümit Yılmaz üstlendi.Eserde bağlamada İbrahim Kalın'a, yine bağlama ve kopuzla Yılmaz, düdük ile Gürkan Çakmak, çello ile Murat Süngü, gitar ile Selahattin Güzelel ve perküsyon ile Ömer Arslan eşlik etti.Klipte ayrıca İbrahim Kalın'ın çektiği farklı fotoğraf kareleri de yer aldı.Eserin sözleri ise şöyle:

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ibrahim kalın, müzik, youtube