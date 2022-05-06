https://tr.sputniknews.com/20220506/icisleri-sozcusu-catakli-resmi-rakamlari-itibarsizlastirmaya-donuk-kampanya-ile-karsi-karsiyayiz-1056148734.html

İçişleri Sözcüsü Çataklı: Resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük kampanya ile karşı karşıyayız

İçişleri Sözcüsü Çataklı: Resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük kampanya ile karşı karşıyayız

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız" dedi 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T15:41+0300

2022-05-06T15:41+0300

2022-05-06T15:42+0300

türkiye

sığınmacı

mülteci

türkiye

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik kamuoyuna yansıyan rakamlarla ilgili, "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor" açıklamasında bulundu.Çataklı şöyle devam ett:"Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı, yüzde 12’sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.Sessiz İstila etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54’ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu görüyoruz."

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sığınmacı, mülteci, türkiye