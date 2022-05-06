https://tr.sputniknews.com/20220506/iletisim-baskani-altun-turkiye-gercekci-ve-insani-bir-gocmen-politikasi-izlemistir-1056162776.html

İletişim Başkanı Altun: Türkiye gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlemiştir

İletişim Başkanı Altun: Türkiye gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlemiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı aktif, istikrarlaştırıcı ve... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T22:23+0300

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türkiye

fahrettin altun

recep tayyip erdoğan

suriye

göç

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden son günlerde gündemde olan göç konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin Suriye krizi başta olmak üzere bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı aktif, istikrarlaştırıcı ve düzen kurucu bir rol oynadığını ifade eden Altun, Türkiye'nin gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlediğini belirtti.Altun, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:'Bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür''Herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir'

türkiye

suriye

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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, suriye, göç