https://tr.sputniknews.com/20220506/interrailden-50-yil-kampanyasi-biletler-yari-fiyatina-satilacak---1056137511.html

Interrail'den 50. yıl kampanyası: Biletler yarı fiyatına satılacak

Interrail'den 50. yıl kampanyası: Biletler yarı fiyatına satılacak

50. yılını kutlayan Interrail, Avrupa genelinde Türkiye de dahil olmak üzere 33 ülkeden serbest geçişi sağlayan 'Pass' biletlerinde yüzde 50 indirime gittiğini... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T12:17+0300

2022-05-06T12:17+0300

2022-05-06T12:30+0300

yaşam

interrail

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kampanya

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seyahat

fiyat

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Avrupa'da uygun fiyatlara demiryolu ulaşımı hizmeti sağlayan Interrail, kuruluşunun 50. yılına özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu.Kampanyaya göre tren bileti fiyatları yüzde 50 indirimle, yani yarı fiyatına satılacak. İndirimin uygulanacağı seyahat güzergahları arasında Türkiye de bulunuyor. Interrail Pass kartları, TCDD'nin uluslararası bilet satışına açık tüm garları ile İstanbul, Ankara ve Van'daki çeşitli acentelerden alınabiliyor.İndirimin yarın sabah başlayacağı ve 10 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar süreceği ancak bu süre içerisinde alınan biletlerin 11 ay boyunca kullanılabileceği bildirildi. Yüzde 50 indirim, 33 katılımcı ülkenin ulusal demiryollarında 3 aya kadar bir süre içerisinde gerçekleştirilecek daha uzun süreli geçişler için de geçerli.Pass kartlarda bir aylık geçiş ücreti, kampanyayla birlikte birlikte 335 euro'ya (5 bin 300 TL) düşürüldü. 2 aylık bir bilet 366 euro (5 bin 800 TL) iken 3 aylık biletin fiyatı ise 451 euro (7 bin 100 TL) olarak belirlendi.Geçişlerin 11 ay önceden rezerve edilebileceği belirtilirken, 12 yaş altının ücretsiz seyahat edebileceği kaydedildi. 27 yaş altı kişilere yüzde 25, 60 yaş üzeri kişilere ise yüzde 10 ek indirim yapılacağı duyuruldu.Interrail geçişleri, özellikle İtalya ve Yunanistan arasındaki Adriyatik'te bazı feribot hatlarında da geçerli ancak limanlarda ek ücret alınıyor.

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interrail, bilet, kampanya, satış, seyahat, fiyat, dünya