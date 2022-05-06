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İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama: 1'i ağır 18 yaralı
İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama: 1'i ağır 18 yaralı
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T18:08+0300
2022-05-06T18:12+0300
dünya
patlama
ispanya
madrid
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İspanya’nın başkenti Madrid'de şehir merkezindeki Salamanca Mahallesi'nde bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.Yerel saat ile 13.30 civarında dört katlı bir binanın çatı katında şiddetli bir patlama meydana geldi.Binada ve çevrede hasara yol açan patlamadan kısa süre sonra çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil yardım aracı olay yerine gönderildi.Patlamanın olduğu yere gelen Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, basına yaptığı açıklamada, 1'i ağır 18 kişinin yaralandığını, bazı kayıp kişilerin arandığını söyledi. Patlamanın etkisiyle binadaki bir pencerenin parçalarının 12 metre ileride bulunduğunu anlatan Almeida, olayın nedeninin çok kapsamlı şekilde araştırıldığını, binada tadilat olduğunu ifade etti.Yaralılardan 10'unun ayakta tedavi edildiği, diğerlerinin de hastaneye götürüldüğü bildirildi.Polis kaynakları, binada tadilat yapan 2 işçi olduğu bilgisini paylaştı.Görgü tanıkları patlama öncesinde gaz kokusu duyduklarını belirtirken, yetkililer de ilk belirlemelerde patlamaya gaz kaçağının neden olduğunu ifade etti.Patlamanın olduğu binanın çevresini güvenlik koridoruna alan polis, olay yerinin karşısındaki bir okulu güvenlik gerekçesiyle boşalttı.
ispanya
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patlama, ispanya, madrid

İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama: 1'i ağır 18 yaralı

18:08 06.05.2022 (güncellendi: 18:12 06.05.2022)
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUİspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.
İspanya’nın başkenti Madrid'de şehir merkezindeki Salamanca Mahallesi'nde bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Yerel saat ile 13.30 civarında dört katlı bir binanın çatı katında şiddetli bir patlama meydana geldi.
Binada ve çevrede hasara yol açan patlamadan kısa süre sonra çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil yardım aracı olay yerine gönderildi.
Patlamanın olduğu yere gelen Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, basına yaptığı açıklamada, 1'i ağır 18 kişinin yaralandığını, bazı kayıp kişilerin arandığını söyledi. Patlamanın etkisiyle binadaki bir pencerenin parçalarının 12 metre ileride bulunduğunu anlatan Almeida, olayın nedeninin çok kapsamlı şekilde araştırıldığını, binada tadilat olduğunu ifade etti.
Yaralılardan 10'unun ayakta tedavi edildiği, diğerlerinin de hastaneye götürüldüğü bildirildi.
Polis kaynakları, binada tadilat yapan 2 işçi olduğu bilgisini paylaştı.
Görgü tanıkları patlama öncesinde gaz kokusu duyduklarını belirtirken, yetkililer de ilk belirlemelerde patlamaya gaz kaçağının neden olduğunu ifade etti.
Patlamanın olduğu binanın çevresini güvenlik koridoruna alan polis, olay yerinin karşısındaki bir okulu güvenlik gerekçesiyle boşalttı.
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