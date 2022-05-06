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https://tr.sputniknews.com/20220506/israil-putin-lavrovun-yahudilerle-ilgili-ifadeleri-icin-basbakan-bennettten-ozur-diledi-1056134375.html
İsrail: Putin, Lavrov'un Yahudilerle ilgili ifadeleri için Başbakan Bennett'ten özür diledi
İsrail: Putin, Lavrov'un Yahudilerle ilgili ifadeleri için Başbakan Bennett'ten özür diledi
İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya lideri Putin'in, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 'Hitlerin Yahudi asıllı olduğu' şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T09:52+0300
2022-05-06T09:52+0300
dünya
israil
rusya
naftali bennett
vladimir putin
telefon görüşmesi
yahudi
sergey lavrov
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Açıklamada Bennett'in, Rus kuvvetlerinin kuşatması altında olan Mariupol kentinden tahliyeler için teklif sunduğu, Putin'in 'Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin taahhüdü verdiğini' söylediği belirtildi.Öte yandan görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Hitler Yahudi asıllıydı" ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerin kendisiydi" ifadeleri nedeniyle Putin'in Bennett'ten özür dilediği kaydedildi.Açıklamada Bennett'in de Putin'in özrünü kabul ettiği ve Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği aktarıldı.Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada ise Putin'in görüşmede İsrail'in bağımsızlık yıldönümü kutladığı ifade edilerek, "Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudiden yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail’de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-disisleri-israil-kievdeki-neo-nazi-rejimini-destekliyor-1056048605.html
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israil, rusya, naftali bennett, vladimir putin, telefon görüşmesi, yahudi, sergey lavrov

İsrail: Putin, Lavrov'un Yahudilerle ilgili ifadeleri için Başbakan Bennett'ten özür diledi

09:52 06.05.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Sputnik
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İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya lideri Putin'in, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 'Hitlerin Yahudi asıllı olduğu' şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Bennett'ten özür dilediğini duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Açıklamada Bennett'in, Rus kuvvetlerinin kuşatması altında olan Mariupol kentinden tahliyeler için teklif sunduğu, Putin'in 'Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin taahhüdü verdiğini' söylediği belirtildi.
Öte yandan görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Hitler Yahudi asıllıydı" ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerin kendisiydi" ifadeleri nedeniyle Putin'in Bennett'ten özür dilediği kaydedildi.
Açıklamada Bennett'in de Putin'in özrünü kabul ettiği ve Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği aktarıldı.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada ise Putin'in görüşmede İsrail'in bağımsızlık yıldönümü kutladığı ifade edilerek, "Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudiden yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail’de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi" denildi.
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