https://tr.sputniknews.com/20220506/israil-putin-lavrovun-yahudilerle-ilgili-ifadeleri-icin-basbakan-bennettten-ozur-diledi-1056134375.html

İsrail: Putin, Lavrov'un Yahudilerle ilgili ifadeleri için Başbakan Bennett'ten özür diledi

İsrail: Putin, Lavrov'un Yahudilerle ilgili ifadeleri için Başbakan Bennett'ten özür diledi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya lideri Putin'in, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 'Hitlerin Yahudi asıllı olduğu' şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T09:52+0300

2022-05-06T09:52+0300

2022-05-06T09:52+0300

dünya

israil

rusya

naftali bennett

vladimir putin

telefon görüşmesi

yahudi

sergey lavrov

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Açıklamada Bennett'in, Rus kuvvetlerinin kuşatması altında olan Mariupol kentinden tahliyeler için teklif sunduğu, Putin'in 'Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin taahhüdü verdiğini' söylediği belirtildi.Öte yandan görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Hitler Yahudi asıllıydı" ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerin kendisiydi" ifadeleri nedeniyle Putin'in Bennett'ten özür dilediği kaydedildi.Açıklamada Bennett'in de Putin'in özrünü kabul ettiği ve Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği aktarıldı.Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada ise Putin'in görüşmede İsrail'in bağımsızlık yıldönümü kutladığı ifade edilerek, "Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudiden yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail’de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-disisleri-israil-kievdeki-neo-nazi-rejimini-destekliyor-1056048605.html

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israil, rusya, naftali bennett, vladimir putin, telefon görüşmesi, yahudi, sergey lavrov