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https://tr.sputniknews.com/20220506/istanbulda-726-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056155892.html
İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye genelinde göçmenlere yönelik yapılan denetimler kapsamında, İstanbul’da da 726 düzensiz sığınmacı yakalandı. Böylece ay başından bu yana il genelinde 2... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T18:34+0300
2022-05-06T18:40+0300
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istanbul
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
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İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 726 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık denetimlerde 128'i Suriye, 327'si Afganistan, 104'ü Pakistan ve 167'si diğer ülkelerden olmak üzere 726 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.Ayrıca 1-5 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 983'ü Afganistanlı, 321'i Suriyeli, 401'i Pakistanlı ve 412'si diğer ülkelerden olmak üzere toplam 2 bin 117 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemlerin sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220505/istiklal-caddesinde-120-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056093762.html
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istanbul, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi

İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı

18:34 06.05.2022 (güncellendi: 18:40 06.05.2022)
© İHAFatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA
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Türkiye genelinde göçmenlere yönelik yapılan denetimler kapsamında, İstanbul’da da 726 düzensiz sığınmacı yakalandı. Böylece ay başından bu yana il genelinde 2 bin 117 göçmen yakalanmış oldu.
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 726 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık denetimlerde 128'i Suriye, 327'si Afganistan, 104'ü Pakistan ve 167'si diğer ülkelerden olmak üzere 726 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.
Ayrıca 1-5 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 983'ü Afganistanlı, 321'i Suriyeli, 401'i Pakistanlı ve 412'si diğer ülkelerden olmak üzere toplam 2 bin 117 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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