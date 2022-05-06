https://tr.sputniknews.com/20220506/istanbulda-726-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056155892.html
İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye genelinde göçmenlere yönelik yapılan denetimler kapsamında, İstanbul’da da 726 düzensiz sığınmacı yakalandı. Böylece ay başından bu yana il genelinde 2... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T18:34+0300
2022-05-06T18:34+0300
2022-05-06T18:40+0300
türkiye
istanbul
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056123454_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_8d19f9bb4d5d1c69cf3137c4b69caa51.jpg
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 726 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık denetimlerde 128'i Suriye, 327'si Afganistan, 104'ü Pakistan ve 167'si diğer ülkelerden olmak üzere 726 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.Ayrıca 1-5 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 983'ü Afganistanlı, 321'i Suriyeli, 401'i Pakistanlı ve 412'si diğer ülkelerden olmak üzere toplam 2 bin 117 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemlerin sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220505/istiklal-caddesinde-120-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056093762.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056123454_251:0:1750:1124_1920x0_80_0_0_3a9e2724128250241f72cbb5439c2b64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı
18:34 06.05.2022 (güncellendi: 18:40 06.05.2022) Abone ol
Türkiye genelinde göçmenlere yönelik yapılan denetimler kapsamında, İstanbul’da da 726 düzensiz sığınmacı yakalandı. Böylece ay başından bu yana il genelinde 2 bin 117 göçmen yakalanmış oldu.
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 726 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık denetimlerde 128'i Suriye, 327'si Afganistan, 104'ü Pakistan ve 167'si diğer ülkelerden olmak üzere 726 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.
Ayrıca 1-5 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 983'ü Afganistanlı, 321'i Suriyeli, 401'i Pakistanlı ve 412'si diğer ülkelerden olmak üzere toplam 2 bin 117 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemlerin sürdüğü belirtildi.