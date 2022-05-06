https://tr.sputniknews.com/20220506/istanbulda-kadin-cinayeti-parkta-herkesin-gozu-onunde-esini-bicaklayarak-oldurdu-1056154257.html
İstanbul'da kadın cinayeti: Parkta, herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'da kadın cinayeti: Parkta, herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü
Ataşehir'de Tuncay Kılıç parkta herkesin gözü önünde eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T17:37+0300
2022-05-06T17:37+0300
2022-05-06T17:37+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056154412_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_8199069ad7866733803a135e363d1bff.jpg
Olay saat 13.00 sıralarında İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti.İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi . Çevredekiler tarafından yakalanan saldırgan polise teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, "Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056154412_80:0:581:376_1920x0_80_0_0_5d723241ebb275932487382a5363746a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, istanbul
İstanbul'da kadın cinayeti: Parkta, herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü
Abone ol
Ataşehir'de Tuncay Kılıç parkta herkesin gözü önünde eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen saldırgan gözaltına alındı.
Olay saat 13.00 sıralarında İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.
Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti.
İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi . Çevredekiler tarafından yakalanan saldırgan polise teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.
Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, "Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu.