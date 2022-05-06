https://tr.sputniknews.com/20220506/istanbulda-kadin-cinayeti-parkta-herkesin-gozu-onunde-esini-bicaklayarak-oldurdu-1056154257.html

İstanbul'da kadın cinayeti: Parkta, herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da kadın cinayeti: Parkta, herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

Ataşehir'de Tuncay Kılıç parkta herkesin gözü önünde eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T17:37+0300

2022-05-06T17:37+0300

2022-05-06T17:37+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

istanbul

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Olay saat 13.00 sıralarında İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti.İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi . Çevredekiler tarafından yakalanan saldırgan polise teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, "Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu.

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, istanbul