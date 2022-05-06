https://tr.sputniknews.com/20220506/izmir-aciklarinda-41-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056159309.html
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T20:49+0300
2022-05-06T20:49+0300
2022-05-06T20:49+0300
türkiye
izmir
dikili
göçmen
düzensiz göç
yunanistan
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirtilen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
türkiye
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izmir, dikili, göçmen, düzensiz göç, yunanistan
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirtilen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.