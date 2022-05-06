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İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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izmir
dikili
göçmen
düzensiz göç
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirtilen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
türkiye
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izmir, dikili, göçmen, düzensiz göç, yunanistan

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

20:49 06.05.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİİzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirtilen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
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