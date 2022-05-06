https://tr.sputniknews.com/20220506/izmir-aciklarinda-41-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056159309.html

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T20:49+0300

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türkiye

izmir

dikili

göçmen

düzensiz göç

yunanistan

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirtilen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

türkiye

izmir

dikili

yunanistan

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izmir, dikili, göçmen, düzensiz göç, yunanistan