https://tr.sputniknews.com/20220506/izvestiya-turkiyeden-rusyaya-sarap-ithal-edilecek-1056156326.html

İzvestiya: Türkiye’den Rusya’ya şarap ithal edilecek

İzvestiya: Türkiye’den Rusya’ya şarap ithal edilecek

Rus İzvestiya gazetesi, Rusya’nın en büyük iki şarap ithalatçısı Ladoga ve Luding şirketlerinin Avrupa Birliği’yle sorunlar yaşama olasılığına karşı tedariki... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T18:52+0300

2022-05-06T18:52+0300

2022-05-06T18:52+0300

ekonomi

şarap

ithalat

rusya

türkiye

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Ladoga Geliştirme Direktörü Dmitriy İsaçenkov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, son zamanlarda BDT ülkeleri ve komşu ülkelerden işadamları ile yaptıkları kontratlar sayesinde ürün çeşitliliğini artırdıklarını söyledi. İsaçenkov, “Çin, Brezilya ve Hindistanlı partnerlerimiz sayesinde de mal karması büyüyecek. Mevcut yabancı tedarikçilerin büyük çoğunluğu sevkiyatlara devam etmeye hazır ve Rusya ile çalışmaya devam etmek istiyor” ifadesini kullandı.Luding Group Pazarlama Direktörü Andrey Uşakov, Çin ve Türkiye’deki şarap üreticileriyle görüşmeler yürüttüklerini bildirdi. Türk şarapların Rus raflarında ne zaman yer alacağı belirtilmedi.

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şarap, ithalat, rusya, türkiye