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İzvestiya: Türkiye’den Rusya’ya şarap ithal edilecek
İzvestiya: Türkiye’den Rusya’ya şarap ithal edilecek
Rus İzvestiya gazetesi, Rusya’nın en büyük iki şarap ithalatçısı Ladoga ve Luding şirketlerinin Avrupa Birliği’yle sorunlar yaşama olasılığına karşı tedariki... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T18:52+0300
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ekonomi
şarap
ithalat
rusya
türkiye
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Ladoga Geliştirme Direktörü Dmitriy İsaçenkov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, son zamanlarda BDT ülkeleri ve komşu ülkelerden işadamları ile yaptıkları kontratlar sayesinde ürün çeşitliliğini artırdıklarını söyledi. İsaçenkov, “Çin, Brezilya ve Hindistanlı partnerlerimiz sayesinde de mal karması büyüyecek. Mevcut yabancı tedarikçilerin büyük çoğunluğu sevkiyatlara devam etmeye hazır ve Rusya ile çalışmaya devam etmek istiyor” ifadesini kullandı.Luding Group Pazarlama Direktörü Andrey Uşakov, Çin ve Türkiye’deki şarap üreticileriyle görüşmeler yürüttüklerini bildirdi. Türk şarapların Rus raflarında ne zaman yer alacağı belirtilmedi.
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şarap, ithalat, rusya, türkiye

İzvestiya: Türkiye’den Rusya’ya şarap ithal edilecek

18:52 06.05.2022
© PixabayŞarap şişesi ve kadehi
Şarap şişesi ve kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Pixabay
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Rus İzvestiya gazetesi, Rusya’nın en büyük iki şarap ithalatçısı Ladoga ve Luding şirketlerinin Avrupa Birliği’yle sorunlar yaşama olasılığına karşı tedariki güvene almak amacıyla Çin, Hindistan ve Türkiye’den şarap ithalatına başlayacağını belirtti.
Ladoga Geliştirme Direktörü Dmitriy İsaçenkov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, son zamanlarda BDT ülkeleri ve komşu ülkelerden işadamları ile yaptıkları kontratlar sayesinde ürün çeşitliliğini artırdıklarını söyledi.
İsaçenkov, “Çin, Brezilya ve Hindistanlı partnerlerimiz sayesinde de mal karması büyüyecek. Mevcut yabancı tedarikçilerin büyük çoğunluğu sevkiyatlara devam etmeye hazır ve Rusya ile çalışmaya devam etmek istiyor” ifadesini kullandı.
Luding Group Pazarlama Direktörü Andrey Uşakov, Çin ve Türkiye’deki şarap üreticileriyle görüşmeler yürüttüklerini bildirdi. Türk şarapların Rus raflarında ne zaman yer alacağı belirtilmedi.
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