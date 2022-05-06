https://tr.sputniknews.com/20220506/johnny-deppten-gordugu-siddeti-anlatan-amber-heard-tek-cikis-yolun-olum-diyerek-beni-tehdit-etti-1056147855.html

Johnny Depp'ten gördüğü şiddeti anlatan Amber Heard: 'Tek çıkış yolun ölüm' diyerek beni tehdit etti

Johnny Depp'ten gördüğü şiddeti anlatan Amber Heard: 'Tek çıkış yolun ölüm' diyerek beni tehdit etti

Amber Heard, Johnny Depp ile Avustralya'da kaldığı süre boyunca kapalı kapılar ardında olup bitenler hakkında çarpıcı ayrıntılar verdi. Heard, Depp ile... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T16:38+0300

2022-05-06T16:38+0300

2022-05-06T16:38+0300

yaşam

amber heard

johnny depp

boşanma

boşanma davası

şiddet

kadına şiddet

hollywood

film

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Ünlü aktris Amber Heard, eski kocası Johnny Depp tarafından kendisine açılan iftira davasının ikinci duruşmasında savunmasını yaptı.Dün verdiği ifadesine devam eden Heard, Depp tarafından maruz kaldığı şiddet olaylarını ayrıntılı olarak anlattı. Heard, Hollywood aktörünün kendisine "Tek çıkış yolun ölüm" dediğini aktardı.Avustralya'da yaşadıklarını anlatan ve 2015'te başladıkları seyahatin başından beri şiddet içerdğini söyleyen Heard, "Bir keresinde beni sertçe duvara vurmuştu. Birçok kere de buzdolabına dayadı, boğazımı sıktı, duvara, buzdolabına vurdu" dedi."Olayların tam sırasını hatırlamıyorum, keşke hatırlasaydım" diyen Heard, "Beni ittiğinde zeminde kaymaya başladım. Derim bu güzel ahşap zemine uzun bir süre temas etti" ifadelerini kullandı.'Uyuyabilmek için 8-10 tablet ekstazi almıştım'ABD'li aktris, olaylardan sonra Down Under'daki kiralık evin bir odasını 'barikat' olarak kullandığını ve uyuyabilmek için uyku ilacı almak zorunda kaldığını söyledi.Uyandığında Depp'in kavgadan sonra asla uyumadığını fark ettiğini söyleyan Heard, 8 ila 10 tablet ekstazi (MDMA) aldığını öne sürdü.Heard, Depp'in kendisine 'fahişe, kaltak, şişko' gibi çok fazla lakap taktığını da iddia etti. Mart 2015'teki Avustralya gezisidede Depp'in kendisine 'vahşice' saldırdığını söyleyen Heard, içine bir şişe soktuğunu hatırlayınca kürsüde hıçkırarak ağlamaya başladı. "İçimdeki şişenin kırılıp kırılmadığını bilmiyordum" diyen aktris, gözyaşlarını tutarken derin bir nefes alarak "Hissetemedim. Hiçbir şey hissedemedim" diye ekledi.Heard'ün aktardığına göre Depp, saldırıdan önce yüzüne kırık bir şişe dayamış ve onu kesmekle tehdit etmiş. 'Duvara ve yastığa kanla yazılar yazmıştı'"Geceliğim tamamen çıkmış, üzerimden sökülmüştü" diyen Heard, ünlü aktörün kafasının yanındaki duvara yumruk attığını da sözlerine ekledi. Bir keresinde de Depp'in "Senden nefret ediyorum" diyerek telefonunu paramparça ettiğini söyleyen Heard, "Hayatımı mahvettin” diye bağırdığını söyledi.Heard, başka bir olayda da uyuşturucu alan Depp'in kendi parmağını kopardığını ve duvarlara kanla yazı yazdığını ifade etti. Aynalar ve duvarlardaki yazılarla birlikte kurumuş kanın kahverengi olduğunu fark eden Heard, "Bir keresinde de yastığın arkasına kanla yazı yazmıştı" diye ekledi. Mahkeme heyetine çeşitli fotoğraflar da dahil olmak üzere birçok kanıt sunan Heard, saldırılardan sonra Depp'in evin başka bir bölümünde Marilyn Manson müzikleri dinlediğini belirtti. Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, 2009'da film setinde tanıştığı, 2015'te evlendiği ve 2017'de boşandığı aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından yargı önünde aklanabilmek için açtığı davada Heard, dün ilk kez ifade vermişti.

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