Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220506/kadinlarin-goruntulerini-gizlice-cektigi-iddia-edilen-yabanci-uyruklu-supheli-gozaltina-alindi-1056165212.html
Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T23:27+0300
2022-05-06T23:27+0300
türkiye
pakistanlı sığınmacılar
istanbul
bağcılar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406265_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e9d0ddf76b85ad9271cc051a7ef54e02.jpg
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.
türkiye
istanbul
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406265_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a305b2d67347119ed2248579ba259cc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistanlı sığınmacılar, istanbul, bağcılar

Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

23:27 06.05.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала