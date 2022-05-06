https://tr.sputniknews.com/20220506/kadinlarin-goruntulerini-gizlice-cektigi-iddia-edilen-yabanci-uyruklu-supheli-gozaltina-alindi-1056165212.html

Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T23:27+0300

2022-05-06T23:27+0300

2022-05-06T23:27+0300

türkiye

pakistanlı sığınmacılar

istanbul

bağcılar

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.

türkiye

istanbul

bağcılar

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pakistanlı sığınmacılar, istanbul, bağcılar