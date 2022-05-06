https://tr.sputniknews.com/20220506/kadinlarin-goruntulerini-gizlice-cektigi-iddia-edilen-yabanci-uyruklu-supheli-gozaltina-alindi-1056165212.html
Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T23:27+0300
2022-05-06T23:27+0300
2022-05-06T23:27+0300
türkiye
pakistanlı sığınmacılar
istanbul
bağcılar
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.
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bağcılar
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistanlı sığınmacılar, istanbul, bağcılar
Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.