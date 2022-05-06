https://tr.sputniknews.com/20220506/kansastaki-hortum-felaketinin-yeni-goruntusu-ortaya-cikti-1056146176.html
Kansas'taki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı
Kansas'taki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı
ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumun ağaçları yerinden söktüğü anların görüntüleri paylaşıldı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T14:41+0300
2022-05-06T14:41+0300
2022-05-06T14:45+0300
kansas
dünya
hortum
abd
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ABD'nin Kansas eyaletinde 29 Nisan'da meydana gelen ve onlarca evde büyük hasara yol açan hortum felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Andover'daki güvenlik kamerasına yansıyan anlarda hızla ilerleyen hortumun ortalığı savaş alanına çevirdiği görüldü. Hortumun etkisiyle yerinden sökülen ağaçların sürüklendiği kameraya yansıdı.Hortum felaketinde ölen olmazken, Butler ve Sedgwick bölgelerinde 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Binlerce kişinin elektriksiz kalmasına yol açan hortum, 100'e yakın evde de hasar bırakmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220501/abdde-hortum-6-bin-500-ev-elektriksiz-kaldi-100-ev-hasar-gordu-1055989777.html
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kansas, hortum, abd
Kansas'taki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı
14:41 06.05.2022 (güncellendi: 14:45 06.05.2022) Abone ol
ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumun ağaçları yerinden söktüğü anların görüntüleri paylaşıldı.
ABD'nin Kansas eyaletinde 29 Nisan'da meydana gelen ve onlarca evde büyük hasara yol açan hortum felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Andover'daki güvenlik kamerasına yansıyan anlarda hızla ilerleyen hortumun ortalığı savaş alanına çevirdiği görüldü. Hortumun etkisiyle yerinden sökülen ağaçların sürüklendiği kameraya yansıdı.
Hortum felaketinde ölen olmazken, Butler ve Sedgwick bölgelerinde 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Binlerce kişinin elektriksiz kalmasına yol açan hortum, 100'e yakın evde de hasar bırakmıştı.