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Kargo teslim numarasını paylaştı, 100 bin liralık bilgisayarı çalındı
Kargo teslim numarasını paylaştı, 100 bin liralık bilgisayarı çalındı
İstanbul'da bir internet sitesinden 100 bin liraya oyun bilgisayarı satın alan E.Y., kendisini kargo görevlisi olarak tanıtan S.Ç.'ye, 'teslimat kodunu' verdi... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T13:37+0300
2022-05-06T13:37+0300
türkiye
kargo
bilgisayar
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İstanbul Avcılar'da 100 bin lira değerindeki oyun bilgisayarı, sahibine ulaşamadan çalındı. Şüpheli S.Ç., internet sitesinde bu bilgisayarı takip etti. Bilgisayarın satıldığını fark edince kendisini kargo görevlisi gibi tanıtarak, alışveriş sitesini aradı.Ürünü satın alan kişiye ulaşılamadığını söyleyerek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını öğrendi. S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.'yi aradı. Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den de paketin teslimat kodunu istedi. Ardından da teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.E.Y., paketinin neden gelmediğini öğrenmek için kargo firmasına gittiğinde, hırsızlık olayı ortaya çıktı. Kargo firmasındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, S.Ç.'nin eşkâline ve kimliğine ulaştı. Polis tarafından yapılan çalışmalarla Esenyurt'ta yakalanan şüpheli gözaltına alındı.S.Ç.'nin daha önce de kasten yaralama ve farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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kargo, bilgisayar

Kargo teslim numarasını paylaştı, 100 bin liralık bilgisayarı çalındı

13:37 06.05.2022
© AABilgisayar - Laptop
Bilgisayar - Laptop - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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İstanbul'da bir internet sitesinden 100 bin liraya oyun bilgisayarı satın alan E.Y., kendisini kargo görevlisi olarak tanıtan S.Ç.'ye, 'teslimat kodunu' verdi. Kargoya gidip kendisini E.Y. olarak tanıtan şüpheli, dizüstü bilgisayarı alıp kayıplara karıştı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Avcılar'da 100 bin lira değerindeki oyun bilgisayarı, sahibine ulaşamadan çalındı. Şüpheli S.Ç., internet sitesinde bu bilgisayarı takip etti. Bilgisayarın satıldığını fark edince kendisini kargo görevlisi gibi tanıtarak, alışveriş sitesini aradı.
Ürünü satın alan kişiye ulaşılamadığını söyleyerek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını öğrendi. S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.'yi aradı. Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den de paketin teslimat kodunu istedi. Ardından da teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.

E.Y., paketinin neden gelmediğini öğrenmek için kargo firmasına gittiğinde, hırsızlık olayı ortaya çıktı. Kargo firmasındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, S.Ç.'nin eşkâline ve kimliğine ulaştı. Polis tarafından yapılan çalışmalarla Esenyurt'ta yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

S.Ç.'nin daha önce de kasten yaralama ve farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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