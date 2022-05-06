https://tr.sputniknews.com/20220506/kargo-teslim-numarasini-paylasti-100-bin-liralik-bilgisayari-calindi-1056142418.html

Kargo teslim numarasını paylaştı, 100 bin liralık bilgisayarı çalındı

Kargo teslim numarasını paylaştı, 100 bin liralık bilgisayarı çalındı

İstanbul'da bir internet sitesinden 100 bin liraya oyun bilgisayarı satın alan E.Y., kendisini kargo görevlisi olarak tanıtan S.Ç.'ye, 'teslimat kodunu' verdi... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T13:37+0300

2022-05-06T13:37+0300

2022-05-06T13:37+0300

türkiye

kargo

bilgisayar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1042731165_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_840f1283cfe7f9cc97d3568140d29d9b.jpg

İstanbul Avcılar'da 100 bin lira değerindeki oyun bilgisayarı, sahibine ulaşamadan çalındı. Şüpheli S.Ç., internet sitesinde bu bilgisayarı takip etti. Bilgisayarın satıldığını fark edince kendisini kargo görevlisi gibi tanıtarak, alışveriş sitesini aradı.Ürünü satın alan kişiye ulaşılamadığını söyleyerek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını öğrendi. S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.'yi aradı. Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den de paketin teslimat kodunu istedi. Ardından da teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.E.Y., paketinin neden gelmediğini öğrenmek için kargo firmasına gittiğinde, hırsızlık olayı ortaya çıktı. Kargo firmasındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, S.Ç.'nin eşkâline ve kimliğine ulaştı. Polis tarafından yapılan çalışmalarla Esenyurt'ta yakalanan şüpheli gözaltına alındı.S.Ç.'nin daha önce de kasten yaralama ve farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kargo, bilgisayar