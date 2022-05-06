https://tr.sputniknews.com/20220506/kenyada-uzerinde-aslan-fotografi-olan-canta-panigi-citin-arkasinda-saklandigi-sanilip-ihbar-edildi-1056143246.html

Kenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta paniği: Çitin arkasında saklandığı sanılıp ihbar edildi

Kenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta paniği: Çitin arkasında saklandığı sanılıp ihbar edildi

Kenya’da ‘çitin arkasında aslan saklanıyor’ ihbarları üzerine olay yerine gelen silahlı görevliler, çalılıkların altındaki bir çanta üzerindeki aslan fotoğrafı... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T13:50+0300

2022-05-06T13:50+0300

2022-05-06T13:50+0300

dünya

aslan

panik

kenya

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Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi.Görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.KWS yaptığı açıklamada “İlginç bir olayda, Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık.KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu” ifadeleri yer aldı.Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini duyurdu.

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aslan, panik, kenya