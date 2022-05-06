Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220506/kenyada-uzerinde-aslan-fotografi-olan-canta-panigi-citin-arkasinda-saklandigi-sanilip-ihbar-edildi-1056143246.html
Kenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta paniği: Çitin arkasında saklandığı sanılıp ihbar edildi
Kenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta paniği: Çitin arkasında saklandığı sanılıp ihbar edildi
Kenya’da ‘çitin arkasında aslan saklanıyor’ ihbarları üzerine olay yerine gelen silahlı görevliler, çalılıkların altındaki bir çanta üzerindeki aslan fotoğrafı... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T13:50+0300
2022-05-06T13:50+0300
dünya
aslan
panik
kenya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056142566_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f6685f05e6ba752a10a8a15aa4d769d3.jpg
Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi.Görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.KWS yaptığı açıklamada “İlginç bir olayda, Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık.KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu” ifadeleri yer aldı.Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini duyurdu.
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056142566_99:0:579:360_1920x0_80_0_0_2a17ca47c0f885c385a20d0acd5d0d9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aslan, panik, kenya

Kenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta paniği: Çitin arkasında saklandığı sanılıp ihbar edildi

13:50 06.05.2022
© DHAKenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta
Kenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kenya’da ‘çitin arkasında aslan saklanıyor’ ihbarları üzerine olay yerine gelen silahlı görevliler, çalılıkların altındaki bir çanta üzerindeki aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.
Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi.
Görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.
KWS yaptığı açıklamada “İlginç bir olayda, Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık.KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu” ifadeleri yer aldı.
© DHAKenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta paniğe neden oldu
Kenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta paniğe neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
Kenya'da üzerinde aslan fotoğrafı olan çanta paniğe neden oldu
© DHA
Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini duyurdu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала