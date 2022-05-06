Klasik otomobilini streç filmle koruyor: 'Toz olmasın diye binmediğim zamanlarda sarıyorum'

© İHA Karadişoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Tabi biz bugüne kadar hiç oralı olmadık. İlerleyen zamanlarda değerini verene aracımı satabiliriz.”