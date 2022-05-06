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Klasik otomobilini streç filmle koruyor: 'Toz olmasın diye binmediğim zamanlarda sarıyorum'
Klasik otomobilini streç filmle koruyor: 'Toz olmasın diye binmediğim zamanlarda sarıyorum'
’İzmir'in Tire ilçesinde klasik araç tutkunu Hasan Karadişoğlu, bayramdan bayrama kullandığı 79 model orijinal otomobilini streç filmlere sararak koruyor. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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streç film
klasik otomobil
koruma
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streç film, фото, klasik otomobil, koruma

Klasik otomobilini streç filmle koruyor: 'Toz olmasın diye binmediğim zamanlarda sarıyorum'

12:13 06.05.2022 (güncellendi: 12:16 06.05.2022)
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’İzmir'in Tire ilçesinde klasik araç tutkunu Hasan Karadişoğlu, bayramdan bayrama kullandığı 79 model orijinal otomobilini streç filmlere sararak koruyor.
© İHATire’de yaşayan 28 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibi olduğu 79 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor.
Klasik otomobilini streç filmle koruyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Tire’de yaşayan 28 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibi olduğu 79 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor.
© İHAKaradişoğlu, binmeye kıyamadığı otomobilini sadece özel günlerde trafiğe çıkarırken, binmediği zamanlarda ise otomobili streç filmlere sararak koruyor.
Klasik otomobilini streç filmle koruyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Karadişoğlu, binmeye kıyamadığı otomobilini sadece özel günlerde trafiğe çıkarırken, binmediği zamanlarda ise otomobili streç filmlere sararak koruyor.
© İHAOtomobilini incelemek için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini ifade eden Karadişoğlu, otomobiline gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.
Klasik otomobilini streç filmle koruyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Otomobilini incelemek için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini ifade eden Karadişoğlu, otomobiline gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.
© İHAŞuan aracını satmak gibi bir niyetinin olmadığını anlatan Hasan Karadişoğlu, ilerleyen zamanlarda değerini verene aracını satabileceğini söyledi.
Klasik otomobilini streç filmle koruyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Şuan aracını satmak gibi bir niyetinin olmadığını anlatan Hasan Karadişoğlu, ilerleyen zamanlarda değerini verene aracını satabileceğini söyledi.
© İHAKaradişoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Tabi biz bugüne kadar hiç oralı olmadık. İlerleyen zamanlarda değerini verene aracımı satabiliriz.”
Klasik otomobilini streç filmle koruyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Karadişoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Tabi biz bugüne kadar hiç oralı olmadık. İlerleyen zamanlarda değerini verene aracımı satabiliriz.”
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