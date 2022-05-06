https://tr.sputniknews.com/20220506/kraliceden-yasak-andrew-ve-harry-meghan-cifti-platin-jubilenin-ikonik-balkon-pozundan-dislandi-1056155411.html
Kraliçe'den yasak: Andrew ve Harry-Meghan çifti, Platin Jübile'nin ikonik balkon pozundan dışlandı
Kraliçe'den yasak: Andrew ve Harry-Meghan çifti, Platin Jübile'nin ikonik balkon pozundan dışlandı
Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in tahtta 70 yılı devirmesinin onuruna 2-5 Haziran'daki Platin Jübile kutlamalarında, pedofil seks ticareti ağı skandalına... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T18:15+0300
2022-05-06T18:15+0300
2022-05-06T18:15+0300
yaşam
britanya
ingiltere
kraliçe 2. elizabeth
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055735344_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_cad180b1339c5c95bf9e0fd829bbd4e5.jpg
Kraliçe II. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarının başında Buckingham Sarayı'nın balkonuna maaile çıkılarak verilen pozda, Prens Andrew ve Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın boy göstermeyeceği açıklandı. En son 2019'da verilen balkon pozunda hem Andrew hem de Harry-Meghan çifti yer almıştı. Buckingham Sarayı'ndan bir kaynak, balkon pozunun verileceği 2 Haziran'da 2. Elizabeth'e 'şu anda Kraliçe adına resmi kamu görevlerini üstlenen kraliyet ailesi üyelerinin eşlik edeceğini' söyledi. Saray, kısa süre önce Kovid geçiren 96 yaşındaki Kraliçe'nin bazı Jübile etkinliklerine katılmayı planladığını, ancak bunun yakın zamana, hatta o güne kadar teyit edilmeyeceğini belirtti. 2. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatını simgeleyen Platinum Jübile haftasonunda 'Trooping the Colour' denilen Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alaylarının geleneksel askeri töreninde kalabalığa el sallamak üzere ikonik kraliyet balkonu sahnesinde kimin yer alacağına dair yoğun spekülasyon yapılıyordu. Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'nin bunun 'resmi kraliyet görevlerini yerine getiren aile üyeleri ve çocuklarıyla sınırlı' olacağına karar verdiğini açıklaması, kraliyet rollerini terk ederek taşındıkları ABD'den Platin Jübile için Britanya'ya dönseler bile, Sussex Dük ve Düşesi Prens Harry ve Meghan'ın dışlandığı anlamına geliyor. Prens Andrew da ABD'de Jeffrey Epstein'ın pedofil seks ticareti ağı skandalı kapsamında aleyhine açılan cinsel saldırı davasında para karşılığı anlaşmaya varmasının ardından kraliyet görevlerinden istifa ettiği için balkondaki aile grubunun dışında kalacak. Karar, kraliyet ailesinin yarı-içinde, yarı-dışında olunamayacağı ilkesini yansıtıyor.
britanya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055735344_122:0:854:549_1920x0_80_0_0_4cc10c884a29c5c90bad3fad4cbeca21.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
britanya, ingiltere, kraliçe 2. elizabeth
Kraliçe'den yasak: Andrew ve Harry-Meghan çifti, Platin Jübile'nin ikonik balkon pozundan dışlandı
Abone ol
Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in tahtta 70 yılı devirmesinin onuruna 2-5 Haziran'daki Platin Jübile kutlamalarında, pedofil seks ticareti ağı skandalına karışan oğlu Prens Andrew ve kraliyet ailesindeki rollerini terk edip ABD'ye yerleşen, üstüne kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'a yaptırım geldi.
Kraliçe II. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarının başında Buckingham Sarayı'nın balkonuna maaile çıkılarak verilen pozda, Prens Andrew ve Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın boy göstermeyeceği açıklandı. En son 2019'da verilen balkon pozunda hem Andrew hem de Harry-Meghan çifti yer almıştı.
Buckingham Sarayı'ndan bir kaynak, balkon pozunun verileceği 2 Haziran'da 2. Elizabeth'e 'şu anda Kraliçe adına resmi kamu görevlerini üstlenen kraliyet ailesi üyelerinin eşlik edeceğini' söyledi. Saray, kısa süre önce Kovid geçiren 96 yaşındaki Kraliçe'nin bazı Jübile etkinliklerine katılmayı planladığını, ancak bunun yakın zamana, hatta o güne kadar teyit edilmeyeceğini belirtti.
2. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatını simgeleyen Platinum Jübile haftasonunda 'Trooping the Colour' denilen Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alaylarının geleneksel askeri töreninde kalabalığa el sallamak üzere ikonik kraliyet balkonu sahnesinde kimin yer alacağına dair yoğun spekülasyon yapılıyordu.
Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'nin bunun 'resmi kraliyet görevlerini yerine getiren aile üyeleri ve çocuklarıyla sınırlı' olacağına karar verdiğini açıklaması, kraliyet rollerini terk ederek taşındıkları ABD'den Platin Jübile için Britanya'ya dönseler bile, Sussex Dük ve Düşesi Prens Harry ve Meghan'ın dışlandığı anlamına geliyor.
Prens Andrew da ABD'de Jeffrey Epstein'ın pedofil seks ticareti ağı skandalı kapsamında aleyhine açılan cinsel saldırı davasında para karşılığı anlaşmaya varmasının ardından kraliyet görevlerinden istifa ettiği için balkondaki aile grubunun dışında kalacak.
Karar, kraliyet ailesinin yarı-içinde, yarı-dışında olunamayacağı ilkesini yansıtıyor.