https://tr.sputniknews.com/20220506/kraliceden-yasak-andrew-ve-harry-meghan-cifti-platin-jubilenin-ikonik-balkon-pozundan-dislandi-1056155411.html

Kraliçe'den yasak: Andrew ve Harry-Meghan çifti, Platin Jübile'nin ikonik balkon pozundan dışlandı

Kraliçe'den yasak: Andrew ve Harry-Meghan çifti, Platin Jübile'nin ikonik balkon pozundan dışlandı

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in tahtta 70 yılı devirmesinin onuruna 2-5 Haziran'daki Platin Jübile kutlamalarında, pedofil seks ticareti ağı skandalına... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T18:15+0300

2022-05-06T18:15+0300

2022-05-06T18:15+0300

yaşam

britanya

ingiltere

kraliçe 2. elizabeth

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Kraliçe II. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarının başında Buckingham Sarayı'nın balkonuna maaile çıkılarak verilen pozda, Prens Andrew ve Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın boy göstermeyeceği açıklandı. En son 2019'da verilen balkon pozunda hem Andrew hem de Harry-Meghan çifti yer almıştı. Buckingham Sarayı'ndan bir kaynak, balkon pozunun verileceği 2 Haziran'da 2. Elizabeth'e 'şu anda Kraliçe adına resmi kamu görevlerini üstlenen kraliyet ailesi üyelerinin eşlik edeceğini' söyledi. Saray, kısa süre önce Kovid geçiren 96 yaşındaki Kraliçe'nin bazı Jübile etkinliklerine katılmayı planladığını, ancak bunun yakın zamana, hatta o güne kadar teyit edilmeyeceğini belirtti. 2. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatını simgeleyen Platinum Jübile haftasonunda 'Trooping the Colour' denilen Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alaylarının geleneksel askeri töreninde kalabalığa el sallamak üzere ikonik kraliyet balkonu sahnesinde kimin yer alacağına dair yoğun spekülasyon yapılıyordu. Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'nin bunun 'resmi kraliyet görevlerini yerine getiren aile üyeleri ve çocuklarıyla sınırlı' olacağına karar verdiğini açıklaması, kraliyet rollerini terk ederek taşındıkları ABD'den Platin Jübile için Britanya'ya dönseler bile, Sussex Dük ve Düşesi Prens Harry ve Meghan'ın dışlandığı anlamına geliyor. Prens Andrew da ABD'de Jeffrey Epstein'ın pedofil seks ticareti ağı skandalı kapsamında aleyhine açılan cinsel saldırı davasında para karşılığı anlaşmaya varmasının ardından kraliyet görevlerinden istifa ettiği için balkondaki aile grubunun dışında kalacak. Karar, kraliyet ailesinin yarı-içinde, yarı-dışında olunamayacağı ilkesini yansıtıyor.

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britanya, ingiltere, kraliçe 2. elizabeth