https://tr.sputniknews.com/20220506/kubanin-baskenti-havanada-siddetli-patlama-1056157518.html
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli patlama
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli patlama
Küba'nın başkenti Havana'daki Hotel Saratoga'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Kongre binasının karşısındaki otelde ağır hasar meydana geldi. Binadan alev... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T19:37+0300
2022-05-06T19:37+0300
2022-05-06T19:40+0300
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patlama
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Küba'nın başkenti Havana'da tarihi Hotel Saratoga'da büyük bir patlama meydana geldi.Otelin bir kısmı çökerken olayda çok sayıda kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.Olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken yaralılar Calixto Garcia hastanesine kaldırıldı.Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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küba, havana, patlama
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli patlama
19:37 06.05.2022 (güncellendi: 19:40 06.05.2022) Abone ol
Küba'nın başkenti Havana'daki Hotel Saratoga'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Kongre binasının karşısındaki otelde ağır hasar meydana geldi. Binadan alev ve dumanlar yükselirken, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.
Küba'nın başkenti Havana'da tarihi Hotel Saratoga'da büyük bir patlama meydana geldi.
Otelin bir kısmı çökerken olayda çok sayıda kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.
Olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken yaralılar Calixto Garcia hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.