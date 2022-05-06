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https://tr.sputniknews.com/20220506/kubanin-baskenti-havanada-siddetli-patlama-1056157518.html
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli patlama
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli patlama
Küba'nın başkenti Havana'daki Hotel Saratoga'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Kongre binasının karşısındaki otelde ağır hasar meydana geldi. Binadan alev... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T19:37+0300
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dünya
küba
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Küba'nın başkenti Havana'da tarihi Hotel Saratoga'da büyük bir patlama meydana geldi.Otelin bir kısmı çökerken olayda çok sayıda kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.Olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken yaralılar Calixto Garcia hastanesine kaldırıldı.Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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küba, havana, patlama

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli patlama

19:37 06.05.2022 (güncellendi: 19:40 06.05.2022)
© Twitter/disclose.tvKüba'da patlama
Küba'da patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Twitter/disclose.tv
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Küba'nın başkenti Havana'daki Hotel Saratoga'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Kongre binasının karşısındaki otelde ağır hasar meydana geldi. Binadan alev ve dumanlar yükselirken, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.
Küba'nın başkenti Havana'da tarihi Hotel Saratoga'da büyük bir patlama meydana geldi.

Otelin bir kısmı çökerken olayda çok sayıda kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.
Olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken yaralılar Calixto Garcia hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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