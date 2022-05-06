https://tr.sputniknews.com/20220506/kucaginda-bebegi-bulunan-anne-bicaklandi-1056131645.html

Kucağında bebeği bulunan anne bıçaklandı

Kucağında bebeği bulunan anne bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda, bir kadın yanında bebeği varken tartıştığı bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T07:01+0300

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Olay, gece saatlerinde Çiçek Mahallesi 1611 Sokak’ta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Ezo E.’nin bulunduğu eve giden Meryem Ç., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonucu yanında bebeği varken Ezo E., tarafından ikisi karnından, biri sağ göğsünden ve diğeri bacağından olmak üzere 4 kez bıçaklandı.Bebeğini de alıp kendini sokağa attıAldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Meryem Ç., pusete koyduğu bebeğiyle birlikte kendisini sokağa attı. Yaralı kadının feryatlarını duyan mahalleli durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin olup olmadığının yapılacak tetkiklerden sonra netleşeceği öğrenildi.Bebek arabası içerisinde sokakta kaldıYaklaşık 18 aylık ve erkek olduğu öğrenilen bebek, polis ekiplerinin yaralı kadının yakınlarına ulaşmasının ardından, 1,5 saate yakın bir sürede adrese gelen babaanne tarafından sokak ortasından alınarak evlerine götürüldü.Öte yandan, bıçakla yaralama olayına karıştığı ileri sürülen ve çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Ezo E.’yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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izmir, bayraklı