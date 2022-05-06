Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220506/kuzey-irlandadaki-parlamento-secimlerinde-sinn-fein-onde-1056163271.html
Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerinde Sinn Fein önde
Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerinde Sinn Fein önde
Kuzey İrlanda'da yapılan parlamento seçimlerini, İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Fein önde götürüyor. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T22:32+0300
2022-05-06T22:33+0300
dünya
ingiltere
sinn fein
kuzey irlanda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102679/50/1026795067_0:152:3501:2121_1920x0_80_0_0_c7a1dd58776e09e9dc85da964ba9032e.jpg
Sky News tarafından yayımlanan verilere göre, Sinn Fein oyların yüzde 29'unu alırken, İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) yüzde 21'de kaldı. Oyların sayımı devam ederken, sonuçta ciddi bir değişiklik beklenmiyor.Bu sonuçla bölgenin 100 yıllık tarihinde ilk kez İrlanda milliyetçisi bir parti, seçimde ilk sırayı alarak Başbakan çıkarma şansını elde etti ancak Kuzey İrlanda'ya özel yetki paylaşımı anlaşmasına göre, iki tarafın bölgeyi birlikte yönetmesi gerekiyor.DUP, Sinn Fein lideri Michelle O'Neill'in başbakan olması durumunda başbakan yardımcılığı için herhangi bir isim önermeyeceğini duyurdu.İki tarafın, Brexit'in parçası olan ve bölgeyi Birleşik Krallık'ın geri kalanından farklı olarak AB ile Gümrük Birliği içinde tutan Kuzey İrlanda Protokolü konusundaki görüş ayrılıkları da dikkate alındığında olası bir yönetim krizinin, daha derin anlaşmazlıklara yol açmasından endişe ediliyor.İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (İRA) siyasi kanadı olarak değerlendirilen Sinn Fein, İngiltere'den ayrılarak AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile birleşilmesini savunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20200210/irlanda-secimlerinin-galibi-ira-1041365925.html
ingiltere
kuzey irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102679/50/1026795067_234:0:3265:2273_1920x0_80_0_0_46963d0d5a62a1488ec77c3e72b0b069.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, sinn fein, kuzey irlanda

Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerinde Sinn Fein önde

22:32 06.05.2022 (güncellendi: 22:33 06.05.2022)
© REUTERS / Clodagh KilcoyneKuzey İrlanda bölgesel parlamentosu Stormont
Kuzey İrlanda bölgesel parlamentosu Stormont - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Abone olTelegram
Kuzey İrlanda'da yapılan parlamento seçimlerini, İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Fein önde götürüyor.
Sky News tarafından yayımlanan verilere göre, Sinn Fein oyların yüzde 29'unu alırken, İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) yüzde 21'de kaldı. Oyların sayımı devam ederken, sonuçta ciddi bir değişiklik beklenmiyor.
Bu sonuçla bölgenin 100 yıllık tarihinde ilk kez İrlanda milliyetçisi bir parti, seçimde ilk sırayı alarak Başbakan çıkarma şansını elde etti ancak Kuzey İrlanda'ya özel yetki paylaşımı anlaşmasına göre, iki tarafın bölgeyi birlikte yönetmesi gerekiyor.
DUP, Sinn Fein lideri Michelle O'Neill'in başbakan olması durumunda başbakan yardımcılığı için herhangi bir isim önermeyeceğini duyurdu.
İki tarafın, Brexit'in parçası olan ve bölgeyi Birleşik Krallık'ın geri kalanından farklı olarak AB ile Gümrük Birliği içinde tutan Kuzey İrlanda Protokolü konusundaki görüş ayrılıkları da dikkate alındığında olası bir yönetim krizinin, daha derin anlaşmazlıklara yol açmasından endişe ediliyor.
İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (İRA) siyasi kanadı olarak değerlendirilen Sinn Fein, İngiltere'den ayrılarak AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile birleşilmesini savunuyor.
Sinn Fein - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2020
DÜNYA
İrlanda seçimlerinin galibi 'IRA': Sandıktan Sinn Fein birinci çıktı
10 Şubat 2020, 08:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала