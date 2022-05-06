Meksika’da düzenlenen Nazi temalı düğüne Yahudilerden tepki

© İHA / Saim Sevinç Nazi temasıyla yapılan bu düğüne karşı Meksikalı hiçbir kamu kuruluşunun yaptırım uygulamaması Yahudi cemaatinin tepkisine neden oldu. Arjantin'de bulunan Simon Wiesenthal adlı sivil toplum kuruluşu, 6 milyon Yahudinin ölümüne neden olan soykırımı görmezden gelerek düzenlenen düğüne karşı yaptırım uygulanması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu.