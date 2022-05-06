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Meksika’da düzenlenen Nazi temalı düğüne Yahudilerden tepki
Meksika’da düzenlenen Nazi temalı düğüne Yahudilerden tepki
Meksika'da düzenlenen Nazi temalı düğüne Yahudi cemaati tepki göstererek sorumluların cezalandırılması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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meksika, nazi, düğün, yahudiler, фото

Meksika’da düzenlenen Nazi temalı düğüne Yahudilerden tepki

10:33 06.05.2022
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Meksika'da düzenlenen Nazi temalı düğüne Yahudi cemaati tepki göstererek sorumluların cezalandırılması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu.
© İHA / Saim SevinçMeksika’nın Tlaxcala eyaletinde 29 Nisan’da düzenlenen ve Nazi lideri Adolf Hitler ile eşi Eva Braun'un evliliğinin 77'nci yıl dönümüne denk getirilen düğünde damat Nazi subayı üniforması, gelin ise gamalı haç işlemesi olan beyaz bir gelinlik giydi.
Meksika’nın Tlaxcala eyaletinde 29 Nisan’da düzenlenen ve Nazi lideri Adolf Hitler ile eşi Eva Braun'un evliliğinin 77'nci yıl dönümüne denk getirilen düğünde damat Nazi subayı üniforması, gelin ise gamalı haç işlemesi olan beyaz bir gelinlik giydi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / Saim Sevinç
Meksika’nın Tlaxcala eyaletinde 29 Nisan’da düzenlenen ve Nazi lideri Adolf Hitler ile eşi Eva Braun'un evliliğinin 77'nci yıl dönümüne denk getirilen düğünde damat Nazi subayı üniforması, gelin ise gamalı haç işlemesi olan beyaz bir gelinlik giydi.
© İHA / Saim Sevinç Bazı davetlilerin de Nazi üniformasıyla katıldığı düğünde, gelin arabasının üzerinde ise gamalı haç figürleri olduğu görüldü.
 Bazı davetlilerin de Nazi üniformasıyla katıldığı düğünde, gelin arabasının üzerinde ise gamalı haç figürleri olduğu görüldü. - Sputnik Türkiye
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© İHA / Saim Sevinç
Bazı davetlilerin de Nazi üniformasıyla katıldığı düğünde, gelin arabasının üzerinde ise gamalı haç figürleri olduğu görüldü.
© İHA / Saim SevinçNazi temasıyla yapılan bu düğüne karşı Meksikalı hiçbir kamu kuruluşunun yaptırım uygulamaması Yahudi cemaatinin tepkisine neden oldu. Arjantin'de bulunan Simon Wiesenthal adlı sivil toplum kuruluşu, 6 milyon Yahudinin ölümüne neden olan soykırımı görmezden gelerek düzenlenen düğüne karşı yaptırım uygulanması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu.
Nazi temasıyla yapılan bu düğüne karşı Meksikalı hiçbir kamu kuruluşunun yaptırım uygulamaması Yahudi cemaatinin tepkisine neden oldu. Arjantin'de bulunan Simon Wiesenthal adlı sivil toplum kuruluşu, 6 milyon Yahudinin ölümüne neden olan soykırımı görmezden gelerek düzenlenen düğüne karşı yaptırım uygulanması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / Saim Sevinç
Nazi temasıyla yapılan bu düğüne karşı Meksikalı hiçbir kamu kuruluşunun yaptırım uygulamaması Yahudi cemaatinin tepkisine neden oldu. Arjantin'de bulunan Simon Wiesenthal adlı sivil toplum kuruluşu, 6 milyon Yahudinin ölümüne neden olan soykırımı görmezden gelerek düzenlenen düğüne karşı yaptırım uygulanması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu.
© İHA / Saim SevinçSimon Wiesenthal'in uluslararası ilişkiler sorumlusu Shimon Samuels yaptığı açıklamada, Meksika’nın Birleşmiş Milletlerde (BM) Yahudi soykırımına ve her türlü ırkçılığa karşı oy kullandığını bildiklerini belirterek, Meksikalı kamu kuruluşları ve insan hakları derneklerinin yapılan bu düğüne karşı tepkisiz kaldığını, bir an önce yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi.
Simon Wiesenthal'in uluslararası ilişkiler sorumlusu Shimon Samuels yaptığı açıklamada, Meksika’nın Birleşmiş Milletlerde (BM) Yahudi soykırımına ve her türlü ırkçılığa karşı oy kullandığını bildiklerini belirterek, Meksikalı kamu kuruluşları ve insan hakları derneklerinin yapılan bu düğüne karşı tepkisiz kaldığını, bir an önce yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / Saim Sevinç
Simon Wiesenthal'in uluslararası ilişkiler sorumlusu Shimon Samuels yaptığı açıklamada, Meksika’nın Birleşmiş Milletlerde (BM) Yahudi soykırımına ve her türlü ırkçılığa karşı oy kullandığını bildiklerini belirterek, Meksikalı kamu kuruluşları ve insan hakları derneklerinin yapılan bu düğüne karşı tepkisiz kaldığını, bir an önce yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi.
© İHA / Saim SevinçMerkezin Latin Amerika sorumlusu Ariel Gelblung ise, yaşanan olayın soykırımda öldürülen 6 milyon kişinin hatırasına saygısızlık olduğunu belirterek, soykırımı inkar eden veya aşağılayanları şiddetle kınadıklarını ifade etti.
Merkezin Latin Amerika sorumlusu Ariel Gelblung ise, yaşanan olayın soykırımda öldürülen 6 milyon kişinin hatırasına saygısızlık olduğunu belirterek, soykırımı inkar eden veya aşağılayanları şiddetle kınadıklarını ifade etti. - Sputnik Türkiye
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© İHA / Saim Sevinç
Merkezin Latin Amerika sorumlusu Ariel Gelblung ise, yaşanan olayın soykırımda öldürülen 6 milyon kişinin hatırasına saygısızlık olduğunu belirterek, soykırımı inkar eden veya aşağılayanları şiddetle kınadıklarını ifade etti.
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