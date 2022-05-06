https://tr.sputniknews.com/20220506/mersinde-dolu-bin-573-dekar-alanda-zarara-yol-acti-1056156456.html
Mersin’de dolu bin 573 dekar alanda zarara yol açtı
Mersin’de dolu bin 573 dekar alanda zarara yol açtı
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışının bin 573 dekar alanda yüzde 70 oranda zarara yol açtığı bildirildi. Dolu nedeniyle fasulye, kayısı ve... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T18:55+0300
2022-05-06T18:55+0300
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Mersin’in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerde öğle saatlerinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.İlçeye bağlı Üçtepe, Çiriş, Kayacı ve Koyuncu mahallelerinde dün yaşanan şiddetli dolu, meyve bahçeleri ile açıkta ürün yetiştirilen sebze tarlalarında büyük zarara yol açtı. Fasulye, domates ve kayısı gibi ürünlerin yanı sıra seralarda da zarar oluştuDolu yağışı sonrasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Ön hasar tespit çalışmasında 406 üreticiye ait yaklaşık bin 573 dekar bahçe ve tarladaki meyve ve sebzelerin yüzde 70 oranında zarar gördüğü belirlendi. Üçtepe'de 212 üreticiye ait 780 dekar alanda yüzde 70, Çiriş'te 80 üreticiye ait 400 dekar alanda yüzde 80, Kayacı'da 50 üreticiye ait 223 dekar alanda yüzde 70 ve Koyuncu bölgesinde 64 üreticiye ait 170 dekar üretim alanında yüzde 30 ile yüzde 70 oranında hasar olduğunun tespit edildiği bildirildi.
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Mersin’de dolu bin 573 dekar alanda zarara yol açtı
18:55 06.05.2022 (güncellendi: 18:57 06.05.2022) Abone ol
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışının bin 573 dekar alanda yüzde 70 oranda zarara yol açtığı bildirildi. Dolu nedeniyle fasulye, kayısı ve domates tarlalarında zirai zarar oluştu.
Mersin’in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerde öğle saatlerinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.
İlçeye bağlı Üçtepe, Çiriş, Kayacı ve Koyuncu mahallelerinde dün yaşanan şiddetli dolu, meyve bahçeleri ile açıkta ürün yetiştirilen sebze tarlalarında büyük zarara yol açtı.
Fasulye, domates ve kayısı gibi ürünlerin yanı sıra seralarda da zarar oluştu
Dolu yağışı sonrasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Ön hasar tespit çalışmasında 406 üreticiye ait yaklaşık bin 573 dekar bahçe ve tarladaki meyve ve sebzelerin yüzde 70 oranında zarar gördüğü belirlendi.
Üçtepe'de 212 üreticiye ait 780 dekar alanda yüzde 70, Çiriş'te 80 üreticiye ait 400 dekar alanda yüzde 80, Kayacı'da 50 üreticiye ait 223 dekar alanda yüzde 70 ve Koyuncu bölgesinde 64 üreticiye ait 170 dekar üretim alanında yüzde 30 ile yüzde 70 oranında hasar olduğunun tespit edildiği bildirildi.