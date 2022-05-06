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https://tr.sputniknews.com/20220506/mescid-i-aksada-patlayici-madde-bulundugu-iddiasi-asilsiz-cikti-1056129911.html
Mescid-i Aksa'da patlayıcı madde bulunduğu iddiası asılsız çıktı
Mescid-i Aksa'da patlayıcı madde bulunduğu iddiası asılsız çıktı
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da 'iki boru içinde el yapımı patlayıcı madde bulunduğuna' yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-06T02:03+0300
dünya
israil
filistin
kudüs
mescid-i aksa
bomba ihbarı
asılsız bomba ihbarı
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Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, basına yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Hakura bölümünde yaptığı teftişin ardından "iki boru tespit ettiğini ve bomba imha uzmanı çağırdığını" aktardı.İsrail güçlerinin incelemesinin ardından boruların boş olduğunun anlaşıldığını belirten Kisvani, yayılan haberlerin aksine kutsal mabette patlayıcı madde bulunmadığının ortaya çıktığını kaydetti.Katar merkezli el-Cezire televizyonu, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nde iki el yapımı patlayıcı bulunduğunu ileri sürmüştü.Mescid-i Aksa'da artan gerilimÖte yandan Mescid-i Aksa'da patlayıcı madde söylentilerinin, fanatik Yahudi grupların dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların ardından gelmesi dikkati çekti.İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/fanatik-yahudilerden-mescid-i-aksaya-baskin-1056100087.html
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israil, filistin, kudüs, mescid-i aksa, bomba ihbarı, asılsız bomba ihbarı

Mescid-i Aksa'da patlayıcı madde bulunduğu iddiası asılsız çıktı

02:03 06.05.2022
© REUTERS / AMMAR AWADMescid-i Aksa
Mescid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da 'iki boru içinde el yapımı patlayıcı madde bulunduğuna' yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, basına yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Hakura bölümünde yaptığı teftişin ardından "iki boru tespit ettiğini ve bomba imha uzmanı çağırdığını" aktardı.
İsrail güçlerinin incelemesinin ardından boruların boş olduğunun anlaşıldığını belirten Kisvani, yayılan haberlerin aksine kutsal mabette patlayıcı madde bulunmadığının ortaya çıktığını kaydetti.
Katar merkezli el-Cezire televizyonu, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nde iki el yapımı patlayıcı bulunduğunu ileri sürmüştü.

Mescid-i Aksa'da artan gerilim

Öte yandan Mescid-i Aksa'da patlayıcı madde söylentilerinin, fanatik Yahudi grupların dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların ardından gelmesi dikkati çekti.
İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.
Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
İsrail- Kudüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
DÜNYA
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
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