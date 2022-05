https://tr.sputniknews.com/20220506/multecilerle-ilgili-soylem-artiyor-anket-sirketleri-uyariyor-toplumsal-gerilimler-yasanabilir-1056133832.html

Siyasetçiler mülteci söylemini artırıyor, araştırmacılar uyarıyor: ‘Toplumsal gerilim yaşanabilir’

Siyasetçiler mülteci söylemini artırıyor, araştırmacılar uyarıyor: ‘Toplumsal gerilim yaşanabilir’

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşların yüzde 80’lik bölümü mültecilerin ülkelerine dönmelerini istiyor. Bu oran siyasi partilerin söylemlerini de... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T09:46+0300

2022-05-06T09:46+0300

2022-05-06T09:48+0300

türkiye

suriyeli

suriyeli mülteciler

suriyeli sığınmacılar

suriyeli göçmenler

recep tayyip erdoğan

ak parti

devlet bahçeli

mhp

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103451/69/1034516932_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c0e8aa2f77e04b524f0535795a01fab.jpg

Suriye’deki savaşın üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçti. Savaşın ilk günlerinde Türkiye, Suriye’den gelenlere kapılarını açarken bu rakam aradan geçen sürede 3.5 milyona ulaştı. 10 yıllık süre içerisinde Suriyelilerin geri dönmeleri zaman zaman kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Türkiye’de son günlerde mülteciler konusu yeniden gündemde üst sıralara yükseldi.Zamanında yapılması durumunda bir yıllık bir süre kalan seçimler öncesinde mülteciler konusu, tartışılmaya devam edileceği öngörülüyor. Liderler son günlerde yaptıkları açıklamada Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin projelerini açıklamaya başladı. Kamuoyu araştırma şirketleri yaptıkları araştırmalarda vatandaşların büyük çoğunluğunun mültecilerin geri göndermesini istemelerin siyasi partilerin söylemlerine etki ettiğini gösteriyor. Kamuoyu araştırmacıları söylemlerin sertleşmesinin ülkede bir kaosa neden olacağı konusunda da uyarıyor.AK Parti hükümeti Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde evler inşa ediyorMültecilerin Türkiye'deki varlığı konusunda AK Parti daha ılımlı bir söylem kullanıyor. 2018 seçimleri öncesinde seçim beyannamesinde AK Parti, Suriyeli mülteciler konusunun uluslararası arenada gündemde tutulacağı vaadini vermişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gönüllü geri dönüşler için Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde evler yapılmasını teklif etti. Türkiye’nin inşa ettiği briket evlerin ilk bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı tören ile Suriyelilere dağıtıldı. Erdoğan buradaki mesajında “Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” ifadelerini kullandı.Bahçeli: Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdırCumhur İttifakı'nın ortağı MHP’nin Lideri Devlet Bahçeli ise mülteciler konusunda daha sert bir açıklama yaparak "Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken toplumsal huzuru, asayişi kimler bozuyorsa, gözünün dışına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye onun, bunun elinde oyuncak olamayacaktır. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Ağır şartlar ortadan kalktığı zaman mültecilerin geldikleri gibi gönderilmeleri bizim asıl önerimizdir. Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır" dedi.Ana muhalefetin 4 adımda geri gönderme programı varCHP kendi iktidarlarında Suriyelileri geri göndereceğini açıkladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu buna ilişkin atacakları adımları ise 4 başlıkta sıraladı. Kılıçdaroğlu “Bizim düşündüğümüz yol, usul şöyle: Bir; Suriye ile biz çabucak oturacağız bir, barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikler açacağız. Türkiye’deki Suriyeliler nedir, hangi pozisyondalar ve bunlar kendi ülkelerine hangi şartlarda gelebilirler, buradan tekrar Suriye’ye gittikleri vakit sanki orada can ve mal güvenlikleri sağlanacak mı, yoksa bunlar tekrar bir savaş ortamının içinde mi kendilerini bulacaklar? Birinci büyükelçilikler açıldıktan sonra oturup konuşacağız ve tekrar kendi ülkelerine dönmeleri için can ve mal güvenliklerini sağlaması ile ilgili oturacağız, bir sözleşeme yapacağız. Bu kontrat Suriye ve Türkiye ortasında değil, tıpkı vakitte Birleşmiş Milletler’in de devreye girmesini isteyeceğiz” sözleriyle özetledi.Akşener: Sığınmacıların gelmesinin tek sorumlusu ErdoğanİYİ Parti’nin 2018 seçim beyannamesinde Suriyelileri 'kontrol altına almak', Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için Suriye devletiyle işbirliği yapmak, Türkiye'de doğan çocukların anne ve babalarına vatandaşlık değil, geçici ikamet vermek ve yeni geçici koruma ve iltica taleplerini kabul etmemek” gibi başlıklar yer alıyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener mülteciler konusunda mart ayında gerçekleştirdiği grup toplantısında ise "Sığınmacıların bu ülkeye gelmesinin tek sorumlusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir tarafta, 'ensar' diye diye, ülkeyi yolgeçen hanına döndüren, Bay Kriz var. Diğer tarafta da; âdeta yabancı düşmanlığını körükleyen, bir ortaçağ kafası var. Bu iki kirli zihniyet, Türkiye’nin önüne iki seçenek sunuyorlar. Ya vicdanlı olup, armut gibi bekleyeceksin. Ya da vicdansız olup, sığınmacılara söveceksin, döveceksin. Türkiye sığınmacı sorununu, işte bu iki sığ düşünce etrafında tartışsın istiyorlar" diye konuştu.En sert söylem Özdağ’ınSuriyeliler konusunda en sert söylemin sahibi ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ait. Mültecileri göndereceklerini her fırsatta dile getiren Özdağ “2023 seçimleri bir referandum olacak ve ana konu ‘sığınmacılar kalacak mı, gidecek mi?' olacak. ‘Gönüllü gidecekler' diye Türk halkını kandıran partiler, ‘Gerekirse zorla hepsi gidecek' diyen Zafer Partisi. Türk halkı bu iki seçenek arasında seçimini yapacak” ifadelerini kullanıyor.Sencar: Bir siyasi mühendislik varYılbaşında yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaşan Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar siyasetçilerin söylemlerini Sputnik’e şöyle değerlendirdi:Aktaş: Oy beklentisi olan partilerin memlekete verecekleri hasarı da göz önünde bulundurmaGENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ise Sputnik’e yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:Daşdemir: Avrupa’daki ırkçı söylemlere benziyorTürkiye’deki söylemleri Avrupa’daki söylemlere benzeten Optimar Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ise şu yorumu yaptı:

https://tr.sputniknews.com/20220503/icisleri-bakani-soylu-idlibde-yetim-koyu-ve-sosyal-alanlarin-acilisini-yapti-1056056905.html

https://tr.sputniknews.com/20220416/oztrak-chp-iktidarinin-ikinci-yilinda-ulkemizdeki-suriyeli-siginmaci-sorununu-bitirmis-olacagiz-1055615016.html

https://tr.sputniknews.com/20220505/ozdagdan-siginmaci-tartismalarina-iliskin-aciklama-ulkemizi-bolecek-hat-uzerine-yerlestirildiler-1056099427.html

https://tr.sputniknews.com/20220506/ahmet-hakan-siginmaci-girisi-acilen-durdurulmali-geri-donusler-icin-calismalar-hizlandirilmali-1056133293.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, recep tayyip erdoğan, ak parti, devlet bahçeli, mhp, kemal kılıçdaroğlu, chp, meral akşener, iyi parti, ümit özdağ, zafer partisi, özer sencar, ihsan aktaş, hilmi daşdemir