https://tr.sputniknews.com/20220506/nisanda-otomobil-ve-ticari-arac-satislari-azaldi-1056135067.html

Nisan'da otomobil ve ticari araç satışları azaldı

Nisan'da otomobil ve ticari araç satışları azaldı

2022 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 2.4 azalarak 60.035 adet oldu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T10:26+0300

2022-05-06T10:26+0300

2022-05-06T10:26+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

otomobil

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Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45.564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 artarak 14.471 adet oldu.Açıklama şu şekilde:Pazarın yüzde 89,8’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 76.091 adetle yüzde 46,9 pay, B segmenti otomobiller 68.737 adetle yüzde 42,3 pay aldı.Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,5 pay, 65.720 adet) oldu. SUV otomobilleri; yüzde 34,5 pay ve 56.069 adet satış ile Sedan, yüzde 23,1 pay ve 37.434 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.Benzinli otomobil satışları 115.094 adetle yüzde 70,9 pay, Dizel otomobil satışları 25.576 adetle yüzde 15,7 pay, Hibrit otomobil satışları 16.606 adetle yüzde 10,2 pay, Otogazlı otomobil satışları 3.734 adetle yüzde 2,3 pay aldı. 1.388 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 22,5 azalarak yüzde 88 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 49,9 azalarak yüzde 0,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 45,3 azalarak yüzde 0,2 pay aldı. 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 63.924 adetle yüzde 39,4 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 42.310 adetle yüzde 26,1 pay aldı."

https://tr.sputniknews.com/20220410/elektrikli-otomobil-satislari-artti-hibrit-satislari-geriledi-1055445731.html

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türkiye, ekonomi, otomobil