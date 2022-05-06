https://tr.sputniknews.com/20220506/ogrencisini-cinsel-iliskiye-zorladigi-iddia-edilen-ogretmene-iliskin-aciklama-okulda-1-gun-calisti-1056130605.html
Öğrencisini cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen öğretmene ilişkin açıklama: Okulda 1 gün çalıştı
Öğrencisini cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen öğretmene ilişkin açıklama: Okulda 1 gün çalıştı
Avustralya'da bir öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ve ona uygunsuz mesajlar gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından velilerin tepki gösterdiği... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T05:20+0300
2022-05-06T05:20+0300
2022-05-06T05:20+0300
dünya
avustralya
öğretmen
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Avustralya’da yaşayan 28 yaşındaki Ammy isimli bir öğretmen, okulundaki bir öğrenciyi cinsel istismar ettiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl tutuklandı. Öğretmenin, öğrencisine uygunsuz mesajlar attığı ve kendisiyle beraber olmaya zorladığı mahkeme kayıtlarında yer alırken, konunun ortaya çıkmasının ardından okulda veliler arasında huzursuzluk yaşandı.Birçok veli okul yönetimi hakkında şikayette bulunmuş, bazıları da çocuklarını okuldan aldı.Bunun üzerine, okuldan yapılan açıklamada, öğretmenin okulda yalnızca ‘bir gün’ görev aldığı ve bahsi geçen öğrencinin kendi okullarında bulunmadığı belirtildi.Port Augusta West İlköğretim Okulu müdürü David Lawton, iddia edilen cinsel suçun farklı bir okuldan bir öğrenciyle gerçekleştiğini vurguladı. “Bu olay, okulumuzda herhangi bir öğrenciyi ilgilendirmiyor ve okulumuzda herhangi bir çocuk için herhangi bir endişeye gerek olmadığını gösteriyor” dedi.Açıklamada öğretmenin çocuklarla ilgili işlerde çalışmasını engelleyen kefalet koşullarına sahip olduğuna dikkat çekilirken, “Çocuğunuzun güvenliği ve refahı hakkında herhangi bir endişeniz varsa, lütfen doğrudan okuldan benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.” ifadeleri kullanıldı.
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avustralya, öğretmen, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
Öğrencisini cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen öğretmene ilişkin açıklama: Okulda 1 gün çalıştı
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Avustralya'da bir öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ve ona uygunsuz mesajlar gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından velilerin tepki gösterdiği okul yönetiminden açıklama geldi.
Avustralya’da yaşayan 28 yaşındaki Ammy isimli bir öğretmen, okulundaki bir öğrenciyi cinsel istismar ettiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl tutuklandı. Öğretmenin, öğrencisine uygunsuz mesajlar attığı ve kendisiyle beraber olmaya zorladığı mahkeme kayıtlarında yer alırken, konunun ortaya çıkmasının ardından okulda veliler arasında huzursuzluk yaşandı.
Birçok veli okul yönetimi hakkında şikayette bulunmuş, bazıları da çocuklarını okuldan aldı.
Bunun üzerine, okuldan yapılan açıklamada, öğretmenin okulda yalnızca ‘bir gün’ görev aldığı ve bahsi geçen öğrencinin kendi okullarında bulunmadığı belirtildi.
Port Augusta West İlköğretim Okulu müdürü David Lawton, iddia edilen cinsel suçun farklı bir okuldan bir öğrenciyle gerçekleştiğini vurguladı. “Bu olay, okulumuzda herhangi bir öğrenciyi ilgilendirmiyor ve okulumuzda herhangi bir çocuk için herhangi bir endişeye gerek olmadığını gösteriyor” dedi.
Açıklamada öğretmenin çocuklarla ilgili işlerde çalışmasını engelleyen kefalet koşullarına sahip olduğuna dikkat çekilirken, “Çocuğunuzun güvenliği ve refahı hakkında herhangi bir endişeniz varsa, lütfen doğrudan okuldan benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.” ifadeleri kullanıldı.