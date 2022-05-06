https://tr.sputniknews.com/20220506/operatore-illa-kendimizi-mi-yakalim-tepkisi-yanlis-anlasilinca-intihar-edecegi-dusunuldu-1056130092.html

Operatöre "İlla kendimizi mi yakalım?" tepkisi yanlış anlaşılınca intihar edeceği düşünüldü

Operatöre "İlla kendimizi mi yakalım?" tepkisi yanlış anlaşılınca intihar edeceği düşünüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda operatörle tartışan İhsan Aydın... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T02:23+0300

2022-05-06T02:23+0300

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türkiye

zonguldak

intihar

yanlış anlama

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Ereğli Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak’ta oturan İhsan Aydın, 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda görüştü. İddiaya göre, İhsan Aydın operatör ile yaşadığı tartışma sırasında, "İlla bir bidon benzin alıp kendimizi mi yakalım” dedi. Görüşmenin ardından operatör, İhsan Aydın’ın intihar edeceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede İhsan Aydın’ın evine geldi. Kapıyı açan İhsan Aydın, kendisinin intihar etme gibi düşüncesinin olmadığını, sadece telefonda görüşme yaptığı görevliye tepki vermek için böyle bir kelime kullandığını söyledi.Yapılan görüşmelerin ardından ekipler, yanlış anlaşılma olduğunu belirleyerek evden ayrıldı.

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türkiye, zonguldak, intihar, yanlış anlama