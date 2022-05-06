https://tr.sputniknews.com/20220506/operatore-illa-kendimizi-mi-yakalim-tepkisi-yanlis-anlasilinca-intihar-edecegi-dusunuldu-1056130092.html
Operatöre "İlla kendimizi mi yakalım?" tepkisi yanlış anlaşılınca intihar edeceği düşünüldü
Operatöre "İlla kendimizi mi yakalım?" tepkisi yanlış anlaşılınca intihar edeceği düşünüldü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda operatörle tartışan İhsan Aydın... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T02:23+0300
2022-05-06T02:23+0300
2022-05-06T02:23+0300
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zonguldak
intihar
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Ereğli Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak’ta oturan İhsan Aydın, 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda görüştü. İddiaya göre, İhsan Aydın operatör ile yaşadığı tartışma sırasında, "İlla bir bidon benzin alıp kendimizi mi yakalım” dedi. Görüşmenin ardından operatör, İhsan Aydın’ın intihar edeceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede İhsan Aydın’ın evine geldi. Kapıyı açan İhsan Aydın, kendisinin intihar etme gibi düşüncesinin olmadığını, sadece telefonda görüşme yaptığı görevliye tepki vermek için böyle bir kelime kullandığını söyledi.Yapılan görüşmelerin ardından ekipler, yanlış anlaşılma olduğunu belirleyerek evden ayrıldı.
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Operatöre "İlla kendimizi mi yakalım?" tepkisi yanlış anlaşılınca intihar edeceği düşünüldü
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda operatörle tartışan İhsan Aydın, "İlla kendimizi mi yakalım?" diye tepki gösterince operatör ekipleri harekete geçirdi.
Ereğli Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak’ta oturan İhsan Aydın, 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda görüştü. İddiaya göre, İhsan Aydın operatör ile yaşadığı tartışma sırasında, "İlla bir bidon benzin alıp kendimizi mi yakalım” dedi. Görüşmenin ardından operatör, İhsan Aydın’ın intihar edeceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede İhsan Aydın’ın evine geldi. Kapıyı açan İhsan Aydın, kendisinin intihar etme gibi düşüncesinin olmadığını, sadece telefonda görüşme yaptığı görevliye tepki vermek için böyle bir kelime kullandığını söyledi.
Yapılan görüşmelerin ardından ekipler, yanlış anlaşılma olduğunu belirleyerek evden ayrıldı.