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https://tr.sputniknews.com/20220506/orduda-muhatap-bulamayan-belediye-baskani-zincir-marketlerin-onune-belediye-araclari-cektirdi-1056152415.html
Ordu'da 'muhatap bulamayan' belediye başkanı, zincir marketlerin önüne belediye araçları çektirdi
Ordu'da 'muhatap bulamayan' belediye başkanı, zincir marketlerin önüne belediye araçları çektirdi
Ordu'da Akkuş Belediye Başkanı Demirci, ilçedeki zincir marketlerin yetkilileriyle görüşme talebine dönüş yapılmayınca, marketlerin önündeki yol kenarına... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T16:51+0300
2022-05-06T17:13+0300
ordu
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belediye
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Ordu'da Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçelerinde faaliyet gösteren 3 zincir markete ait firmaların bölge müdürleri, görüşme talebine geri dönüş yapmayınca, belediyeye ait temizlik araçlarını ve römorklarını marketlerin önündeki yol kenarına park ettirdi. Yaklaşık bir hafta boyunca marketlerin önünde park halinde duran araçlardan rahatsız olan firma yetkilileri, Akkuş Kaymakamlığı'na şikayette bulundu. Kaymakamlık, bölgede yaptığı incelemelerde park halindeki araçların nizami bir şekilde olduğunu tespit edip, herhangi bir kanuna aykırı durumun olmadığını firma yetkililerine iletti. Bunun üzerine belediyeyle irtibata geçen firma yetkilileri, rahatsızlıklarını iletti. Belediye Başkanı İsa Demirci ise yetkililere 9 Mayıs'a randevu verdi.'Trafik ve kanun açısından hiçbir engel yok'Başkan İsa Demirci, 8 yıldır firmaların yetkilileriyle görüşme talebinde bulunduğunu ancak tüm girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine böyle bir uygulama yaptığını söyledi. Trafik ve kanun açısından sıkıntı oluşturulmadığını ifade eden Demirci, "En son arkadaşları gönderdim, görüşme talebimi bölge müdürlüğüne iletmişler mi diye sordurdum. Yine arayan soran olmadı. Ben de dedim ki; bu adamlara nasıl ulaşırım, böyle ulaşırım. Belediye araçlarını yolun kenarına park ettirdim. Trafik ve kanun açısından hiçbir engel yok. Kaldırım ve dükkanların önü açık. Ben rutin araçlarımızı park ettirdim, onlar rahatsız olmuşlar" diye konuştu.'Hemen gelelim' diyorlar'Demirci, "Bunlar kimseyi takmıyorlar. Sıcak parayı alıp gidiyorlar. Biz bunlardan hiçbir şey istemedik, sadece muhatap istedik. Yıllardır aradım, muhatap bulamadım. 8 yıldır ne kaymakamlık ne de belediyeyi dikkate alıyorlar. Görüşme taleplerimize dönüş yapmıyorlar. Ben araçları park ettirince tüm firmaların bölge müdürleri bana dönüş yaptılar. 'Hemen gelelim' diyorlar. Ben de 8 senedir gelmediniz, şimdi 8 saatte gelmek istiyorsunuz dedim. Hepsine 9 Mayıs'a randevu verdim" dedi.Demirci, firma yetkilileriyle yapılacak olan görüşmede, marketlerin oluşturduğu çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulacağını sözlerine ekledi.
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ordu, market, belediye

Ordu'da 'muhatap bulamayan' belediye başkanı, zincir marketlerin önüne belediye araçları çektirdi

16:51 06.05.2022 (güncellendi: 17:13 06.05.2022)
© DHAOrdu'da 'muhatap bulamayan' belediye başkanı, zincir marketlerin önüne belediye araçları çektirdi
Ordu'da 'muhatap bulamayan' belediye başkanı, zincir marketlerin önüne belediye araçları çektirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© DHA
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Ordu'da Akkuş Belediye Başkanı Demirci, ilçedeki zincir marketlerin yetkilileriyle görüşme talebine dönüş yapılmayınca, marketlerin önündeki yol kenarına belediyenin temizlik araçlarıyla römorklarını çektirdi. Yaklaşık 8 yıldır muhatap bulamadığını belirten Demirci, "Araçları park ettirince tüm firmaların bölge müdürleri dönüş yaptılar" dedi.
Ordu'da Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçelerinde faaliyet gösteren 3 zincir markete ait firmaların bölge müdürleri, görüşme talebine geri dönüş yapmayınca, belediyeye ait temizlik araçlarını ve römorklarını marketlerin önündeki yol kenarına park ettirdi.
Yaklaşık bir hafta boyunca marketlerin önünde park halinde duran araçlardan rahatsız olan firma yetkilileri, Akkuş Kaymakamlığı'na şikayette bulundu. Kaymakamlık, bölgede yaptığı incelemelerde park halindeki araçların nizami bir şekilde olduğunu tespit edip, herhangi bir kanuna aykırı durumun olmadığını firma yetkililerine iletti. Bunun üzerine belediyeyle irtibata geçen firma yetkilileri, rahatsızlıklarını iletti. Belediye Başkanı İsa Demirci ise yetkililere 9 Mayıs'a randevu verdi.

'Trafik ve kanun açısından hiçbir engel yok'

Başkan İsa Demirci, 8 yıldır firmaların yetkilileriyle görüşme talebinde bulunduğunu ancak tüm girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine böyle bir uygulama yaptığını söyledi. Trafik ve kanun açısından sıkıntı oluşturulmadığını ifade eden Demirci, "En son arkadaşları gönderdim, görüşme talebimi bölge müdürlüğüne iletmişler mi diye sordurdum. Yine arayan soran olmadı. Ben de dedim ki; bu adamlara nasıl ulaşırım, böyle ulaşırım. Belediye araçlarını yolun kenarına park ettirdim. Trafik ve kanun açısından hiçbir engel yok. Kaldırım ve dükkanların önü açık. Ben rutin araçlarımızı park ettirdim, onlar rahatsız olmuşlar" diye konuştu.

'Hemen gelelim' diyorlar'

Demirci, "Bunlar kimseyi takmıyorlar. Sıcak parayı alıp gidiyorlar. Biz bunlardan hiçbir şey istemedik, sadece muhatap istedik. Yıllardır aradım, muhatap bulamadım. 8 yıldır ne kaymakamlık ne de belediyeyi dikkate alıyorlar. Görüşme taleplerimize dönüş yapmıyorlar. Ben araçları park ettirince tüm firmaların bölge müdürleri bana dönüş yaptılar. 'Hemen gelelim' diyorlar. Ben de 8 senedir gelmediniz, şimdi 8 saatte gelmek istiyorsunuz dedim. Hepsine 9 Mayıs'a randevu verdim" dedi.
Demirci, firma yetkilileriyle yapılacak olan görüşmede, marketlerin oluşturduğu çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulacağını sözlerine ekledi.
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