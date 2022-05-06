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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220506/pentagon-abd-rus-askeri-liderlerinin-konumu-hakkinda-istihbarat-paylasmiyor-1056131928.html
Pentagon: ABD, Rus askeri liderlerinin konumu hakkında istihbarat paylaşmıyor
Pentagon: ABD, Rus askeri liderlerinin konumu hakkında istihbarat paylaşmıyor
Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Rus askeri liderliğinin savaş alanındaki yeri hakkında istihbarat sağlamadığını veya Ukrayna'nın hedef alma kararlarını... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T07:52+0300
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ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
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New York Times gazetesi, ABD yetkililerinin iddialarına atıfta bulunarak, Washington'un Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda Rus generallerden birkaçını hedef alma ve öldürme konusunda Ukraynalılara yardım etmeyi amaçlayan istihbarat sağladığını yazmıştı. İddiaları reddeden Pentagon Sözcüsü Kirby, "Üst düzey askeri liderlerin savaş alanındaki yerleri hakkında istihbarat sağlamıyoruz veya Ukrayna ordusunun hedefleme kararlarına karışmıyoruz" dedi. Kirby, "Ukraynalılar, açıkçası, bizden çok daha fazla bilgiye sahipler. Burası onların ülkesi, onların bölgesi ve kendilerine ait istihbarat toplama yeteneklerine sahipler" ifadelerini kullandı.
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abd, rusya, ukrayna

Pentagon: ABD, Rus askeri liderlerinin konumu hakkında istihbarat paylaşmıyor

07:52 06.05.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Fotoğraf bankasına girDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Rus askeri liderliğinin savaş alanındaki yeri hakkında istihbarat sağlamadığını veya Ukrayna'nın hedef alma kararlarını etkilemediğini söyledi.
New York Times gazetesi, ABD yetkililerinin iddialarına atıfta bulunarak, Washington'un Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda Rus generallerden birkaçını hedef alma ve öldürme konusunda Ukraynalılara yardım etmeyi amaçlayan istihbarat sağladığını yazmıştı.
İddiaları reddeden Pentagon Sözcüsü Kirby, "Üst düzey askeri liderlerin savaş alanındaki yerleri hakkında istihbarat sağlamıyoruz veya Ukrayna ordusunun hedefleme kararlarına karışmıyoruz" dedi.
Kirby, "Ukraynalılar, açıkçası, bizden çok daha fazla bilgiye sahipler. Burası onların ülkesi, onların bölgesi ve kendilerine ait istihbarat toplama yeteneklerine sahipler" ifadelerini kullandı.
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