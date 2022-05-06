https://tr.sputniknews.com/20220506/pentagon-abd-rus-askeri-liderlerinin-konumu-hakkinda-istihbarat-paylasmiyor-1056131928.html

Pentagon: ABD, Rus askeri liderlerinin konumu hakkında istihbarat paylaşmıyor

Pentagon: ABD, Rus askeri liderlerinin konumu hakkında istihbarat paylaşmıyor

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Rus askeri liderliğinin savaş alanındaki yeri hakkında istihbarat sağlamadığını veya Ukrayna'nın hedef alma kararlarını... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T07:52+0300

2022-05-06T07:52+0300

2022-05-06T07:52+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

ukrayna

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New York Times gazetesi, ABD yetkililerinin iddialarına atıfta bulunarak, Washington'un Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda Rus generallerden birkaçını hedef alma ve öldürme konusunda Ukraynalılara yardım etmeyi amaçlayan istihbarat sağladığını yazmıştı. İddiaları reddeden Pentagon Sözcüsü Kirby, "Üst düzey askeri liderlerin savaş alanındaki yerleri hakkında istihbarat sağlamıyoruz veya Ukrayna ordusunun hedefleme kararlarına karışmıyoruz" dedi. Kirby, "Ukraynalılar, açıkçası, bizden çok daha fazla bilgiye sahipler. Burası onların ülkesi, onların bölgesi ve kendilerine ait istihbarat toplama yeteneklerine sahipler" ifadelerini kullandı.

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abd, rusya, ukrayna