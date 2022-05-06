https://tr.sputniknews.com/20220506/rangers-ve-eintracht-frankfurt-uefa-avrupa-ligi-finalinde-1056128343.html

Rangers ve Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi finalinde

Rangers ve Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi finalinde

Rangers ve Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T00:16+0300

2022-05-06T00:16+0300

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spor

uefa

avrupa ligi

eintracht frankfurt

glasgow rangers

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı final rövanşları oynandı.İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.Eintracht Frankfurt 42 yıl sonra finaldeBir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırladı.West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

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uefa, avrupa ligi, eintracht frankfurt, glasgow rangers