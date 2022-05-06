https://tr.sputniknews.com/20220506/rusya-dunyanin-onde-gelen-otomotiv-ve-teknoloji-markalarinin-urunlerine-paralel-ithalat-izni-verdi-1056150506.html
Rusya, dünyanın önde gelen otomotiv ve teknoloji markalarının ürünlerine paralel ithalat izni verdi
Rusya, dünyanın önde gelen otomotiv ve teknoloji markalarının ürünlerine paralel ithalat izni verdi
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ferrari, Land Rover, Tesla, Bentley, Mercedes-Benz, Volkswagen gibi otomotiv firmaları ile Apple, Samsung, Siemens ve... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T16:16+0300
2022-05-06T16:16+0300
2022-05-06T16:16+0300
ekonomi
rusya
ithalat
otomotiv
teknoloji
yaptırım
rusya sanayi ve ticaret bakanlığı
rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104183/62/1041836235_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_c13c46ff286473c4a972b90c37108a6d.jpg
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya sevkiyatları askıya alan uluslararası şirketlere ait yüzlerce ürünün paralel ithalatına izin verdi.Bakanlık tarafından yayınlanan listede otomotiv sektöründen Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce ve Bugatti firmaları yer aldı.Ürünlerine paralel ithalat izni verilen teknoloji şirketleri ise Apple, Asus, Samsung, D-Link, Gigaset, HP, Motorola, Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Xeon, Siemens, Cisco, H3C, Industronic, Neuman, Fortinet, Schneider Electric, Hitachi, Zyxel ve diğerleri oldu.Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yabancı şirketlerin Rusya'da çalışma konusundaki kararlarına bağlı olarak söz konusu listelerin genişletilebileceğini ya da daraltılabileceğini ifade etti.Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması sonrası Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar, çok sayıda şirketin Rusya pazarından çekilmesine yol açmıştı. Rus hükümeti, 30 Mart'ta, ülkede yabancı ürünlere yönelik talebi karşılayabilmek için paralel ithalatın onaylandığını duyurmuştu.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu mekanizmanın amacı, fikri hakları içeren mallara yönelik talebi karşılamaktır. Bu ürünler şimdiye kadar telif hakkı sahibinin izni olmadan ülkemizde satılamazlardı" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220505/macaristan-basbakani-orban-abnin-rusyaya-yeni-yaptirim-planina-destek-vermeyecegiz-1056127228.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104183/62/1041836235_102:0:1879:1333_1920x0_80_0_0_15161508a0a069627cf8591e4febb9bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ithalat, otomotiv, teknoloji, yaptırım, rusya sanayi ve ticaret bakanlığı, rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov
Rusya, dünyanın önde gelen otomotiv ve teknoloji markalarının ürünlerine paralel ithalat izni verdi
Abone ol
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ferrari, Land Rover, Tesla, Bentley, Mercedes-Benz, Volkswagen gibi otomotiv firmaları ile Apple, Samsung, Siemens ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin ürünlerinin paralel ithalat kapsamında ülkeye sokulmasına izin verdi.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya sevkiyatları askıya alan uluslararası şirketlere ait yüzlerce ürünün paralel ithalatına izin verdi.
Bakanlık tarafından yayınlanan listede otomotiv sektöründen Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce ve Bugatti firmaları yer aldı.
Ürünlerine paralel ithalat izni verilen teknoloji şirketleri ise Apple, Asus, Samsung, D-Link, Gigaset, HP, Motorola, Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Xeon, Siemens, Cisco, H3C, Industronic, Neuman, Fortinet, Schneider Electric, Hitachi, Zyxel ve diğerleri oldu.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yabancı şirketlerin Rusya'da çalışma konusundaki kararlarına bağlı olarak söz konusu listelerin genişletilebileceğini ya da daraltılabileceğini ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması sonrası Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar, çok sayıda şirketin Rusya pazarından çekilmesine yol açmıştı. Rus hükümeti, 30 Mart'ta, ülkede yabancı ürünlere yönelik talebi karşılayabilmek için paralel ithalatın onaylandığını duyurmuştu.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu mekanizmanın amacı, fikri hakları içeren mallara yönelik talebi karşılamaktır. Bu ürünler şimdiye kadar telif hakkı sahibinin izni olmadan ülkemizde satılamazlardı" demişti.